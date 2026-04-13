Tập đoàn dệt may lớn nhất Việt Nam báo lãi tăng 31% trong quý đầu năm 2026

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2026 với doanh thu hợp nhất ước đạt 4.554 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận ước đạt 355 tỷ đồng, tăng 31%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 468 triệu USD, tăng 6,3%.



Công ty mẹ ghi nhận doanh thu đạt 459 tỷ đồng, lợi nhuận ước khoảng 34,4 tỷ đồng, tăng 29% so với quý I/2025.

Xét theo từng mảng hoạt động, ngành sợi ghi nhận lợi nhuận 57 tỷ đồng, tăng tới 76% nhờ tận dụng đà phục hồi của giá bán và nhu cầu thị trường cải thiện. Trong khi đó, ngành may đạt 198 tỷ đồng, tăng 4%, tiếp tục duy trì mức giá đơn hàng tốt từ cuối năm 2025 và mở rộng thêm thị trường.



Tỷ lệ quay trở lại làm việc sau Tết đạt 99%, thậm chí có đơn vị đạt 100%. Thu nhập bình quân người lao động toàn hệ thống đạt gần 13 triệu đồng/tháng, tăng gần 10%.



Quý II/2026, Vinatex dự báo ngành dệt may sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như biến động thuế quan, rủi ro địa chính trị, áp lực tỷ giá, lãi suất và chi phí đầu vào. Đặc biệt, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông có thể làm gián đoạn logistics, đẩy giá nguyên liệu tăng và kéo dài thời gian giao hàng.



Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu xuống còn khoảng 1,9%, từ mức 2,6% đưa ra trước đó. Điều này khiến triển vọng tăng trưởng nhu cầu dệt may trở nên kém khả quan, trong khi giá bán khó cải thiện, thậm chí có xu hướng giảm do áp lực chia sẻ chi phí từ phía các nhãn hàng.



Ngoài ra, cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt khi Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường các chính sách hỗ trợ nhằm giành lại thị phần.



Trong bối cảnh này, Vinatex dự kiến đẩy nhanh tiến độ các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ nhằm tận dụng giai đoạn áp thuế bổ sung 10% trong 150 ngày; đồng thời tăng năng suất, rút ngắn thời gian sản xuất; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm giảm phụ thuộc vào một khu vực nhất định.