“Quyền lực mềm” trong tay NĐT tại AGM Awards 2026: Nơi tiếng nói của “nhỏ lẻ” còn uy lực hơn “cá mập”

Hồng Duy | 13-04-2026 - 09:00 AM | Tài chính quốc tế

Bằng việc mở 3 hạng mục do công chúng trực tiếp bình chọn, AGM Awards 2026 không chỉ giúp cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ, thể hiện sự tín nhiệm với ban lãnh đạo mà còn là thước đo chuẩn xác cho công tác IR, qua đó thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh và minh bạch giữa các doanh nghiệp.

Tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), sức nặng của những lá phiếu thường nằm trong tay các "cá mập" hay tổ chức nắm giữ lượng lớn cổ phần. Tuy nhiên, bước vào "sân chơi" AGM Awards 2026 do CafeF tổ chức, luật chơi đã có sự thay đổi mang tính đột phá. Theo đó, "quyền lực mềm" thực sự được trao tay độc giả và cộng đồng nhà đầu tư cá nhân, để chính những cổ đông "nhỏ lẻ" trực tiếp chấm điểm và vinh danh những doanh nghiệp mà họ yêu thích nhất.

Bước ra ngoài ý nghĩa của những danh hiệu, việc cho phép nhà đầu tư trực tiếp “ra quyết định” hướng tới mục tiêu trao quyền cho cổ đông, giúp nâng cao tiếng nói, thể hiện sự tín nhiệm và đánh giá trực tiếp đối của cổ đông với ban lãnh đạo. Ngoài ra, những lá phiếu còn là thước đo chân thực về mức độ thành công của doanh nghiệp trong công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), sự minh bạch và khả năng truyền cảm hứng.

Cuối cùng, sự tham gia của độc giả và cổ đông là cú hích cho cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức ĐHĐCĐ và tôn trọng cổ đông hơn trong những mùa đại hội tiếp theo.

Trên tinh thần đó, tại AGM Awards 2026, độc giả và cổ đông có thể trực tiếp thể hiện “quyền lực mềm” ở 3 hạng mục giải thưởng:

Đại hội đồng cổ đông ấn tượng do NĐT bình chọn: Đây là nơi diễn ra màn "so kè" độ nóng của những doanh nghiệp đầu ngành với những cái tên luôn được mong chờ như một Vingroup với những câu chuyện vĩ mô hấp dẫn về hạ tầng và xe điện; một Masan Group khác biệt với không gian trải nghiệm hệ sinh thái tiêu dùng độc đáo; hay một Hòa Phát luôn duy trì sức nóng bởi sự trực diện, minh bạch, không né tránh những câu hỏi gai góc. Bên cạnh đó là một FPT đậm chất công nghệ với tham vọng vươn tầm toàn cầu (AI, bán dẫn), một Thế giới Di động (MWG) cởi mở trong chiến lược bán lẻ và một SSI đầy sắc sảo trong các nhận định về thị trường…. Tuy nhiên, chính sự “xuất sắc” của các doanh nghiệp lại trở thành bài toán khó cho lựa chọn của độc giả và nhà đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông ngân hàng của năm do nhà đầu tư bình chọn : Một cuộc đua gay cấn không kém giữa các "đế chế" tài chính mang sắc màu riêng biệt. Nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc giữa một Techcombank bùng nổ với các quyết sách chi trả cổ tức lịch sử và vị thế dẫn đầu; một VPBank thuyết phục bởi năng lực vốn khổng lồ và khát vọng đa năng; hay một ACB cẩn trọng nhưng cực kỳ năng động với văn hóa gắn kết độc đáo. Đường đua này còn chứng kiến sự bứt phá của LPBank với chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, một TPBank tiên phong số hóa trẻ trung mang sắc "tím", cùng những tên tuổi vững chắc luôn mang lại giá trị bền vững cho cổ đông như MB, HDBank, SHB hay Sacombank.

Lãnh đạo doanh nghiệp gây ấn tượng nhất do NĐT bình chọn : Đây là sàn đấu vinh danh những "Idol" thương trường thực thụ. Liệu tầm nhìn vĩ mô và khát vọng đưa công nghệ Việt ra thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Vingroup), sự mộc mạc nhưng đi thẳng vào bản chất vấn đề của "Vua thép" Trần Đình Long (Hòa Phát), hay phong thái tự tin bản lĩnh của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet) sẽ chinh phục nhà đầu tư? Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến người truyền lửa vĩ đại của ngành công nghệ Trương Gia Bình (FPT), chân dung nhà lãnh đạo thế hệ mới đa tài Trần Hùng Huy (ACB), triết lý kinh doanh thực chiến của ông Nguyễn Đức Tài (MWG) hay phong cách "nói thẳng, nói thật" đi trước thị trường của ông Nguyễn Duy Hưng (SSI). Tất cả sẽ tạo nên một cuộc bình chọn đầy cảm xúc.

Luật chơi vô cùng đơn giản và công bằng: Với mỗi đề cử độc giả được BÌNH CHỌN TỐI ĐA 24 LẦN/NGÀY (Mỗi lần cách nhau 1 tiếng) thông qua việc xác minh tài khoản và đăng nhập bằng Facebook/Google tại https://cafef.vn/agm-awards.chn . Một tài khoản có thể bình chọn cho nhiều đề cử khác nhau tại các hạng mục khác nhau.

Lưu ý:

Thể lệ này có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải lên website

Thể lệ Chương trình có thể sửa đổi, bổ sung mà không cần báo trước và có hiệu lực kể từ thời điểm được BTC cập nhật trên website

Ban tổ chức là bên duy nhất có quyền đưa ra mọi quyết định cuối cùng liên quan đến tất cả các công việc hoặc sự kiện phát sinh từ Chương trình.

Về AGM Awards 2026

Giải thưởng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (AGM Awards 2026) do CafeF tổ chức là chương trình nhằm vinh danh những doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán có công tác tổ chức ĐHĐCĐ xuất sắc, chuẩn mực, đề cao tính minh bạch và quản trị trong năm 2026.

Mùa AGM đang bước vào giai đoạn cao điểm với rất nhiều "show diễn" đa sắc màu. Đừng để những nỗ lực đổi mới thầm lặng của doanh nghiệp bạn bị bỏ lỡ!

Các doanh nghiệp hãy nhanh tay gửi hồ sơ đăng ký tham gia, ứng cử hoặc đề cử để có cơ hội "khoe" những sáng tạo trong khâu tổ chức, khẳng định vị thế "Đại hội kiểu mẫu" và gia tăng sức hút thương hiệu mạnh mẽ trong mắt cộng đồng nhà đầu tư ngay hôm nay! Cổng nhận hồ sơ sẽ đóng vào 23h59 ngày 15/05/2026.

Giá dầu lại tăng dựng đứng sau khi ông Trump tuyên bố phong toả toàn diện eo biển Hormuz

Đàm phán thất bại, ông Trump tuyên bố phong toả Eo biển Hormuz: Tin cực dữ cho châu Á

Iran công bố ghi âm phát "cảnh báo cuối cùng" với tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz

