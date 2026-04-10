Công ty bà Trương Thị Lệ Khanh "chơi lớn": Đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục, trả cổ tức tiền mặt cao nhất 8 năm

CTCP Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 5/5 tại TP.HCM.

Theo tờ trình, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cp. Với hơn 224 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước khoảng 672 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Trương Thị Lệ Khanh – người đang nắm giữ khoảng 42% vốn – dự kiến nhận về khoảng 283 tỷ đồng.

Nếu được thông qua, đây sẽ là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong vòng 8 năm, kể từ mức kỷ lục 40% vào năm 2018. Tính đến cuối năm 2025, lợi nhuận chưa phân phối của Vĩnh Hoàn đạt hơn 7.100 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2025, công ty đã tạm ứng cổ tức tiền mặt 20%, tương ứng khoảng 449 tỷ đồng.

Kế hoạch cổ tức cao đặt trong bối cảnh Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục năm 2026 với 14.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước và nằm trong nhóm cao nhất, chỉ xếp sau đỉnh năm 2022.

Về kế hoạch đầu tư, trong năm 2026, Vĩnh Hoàn dự kiến chi 1.520 tỷ đồng cho nhiều hạng mục, bao gồm đầu tư cải tạo và xây mới nhà xưởng, máy móc thiết bị cho Công ty Vĩnh Hoàn Collagen, bổ sung máy móc cho nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc, đầu tư dây chuyền sản xuất mới tại nhà máy thức ăn thủy sản Feed One; nâng cấp nhà máy Sa Giang, triển khai dự án nhà máy sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm Hoàn Ngọc; mở rộng vùng nuôi; cùng các hạng mục đầu tư mới và cải tạo tại các nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình và Vĩnh Hoàn.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu 12.021 tỷ đồng, hoàn thành 97,3% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.418 tỷ đồng, vượt 9,1% so với mục tiêu đề ra.

Thông tin liên quan, Vĩnh Hoàn dự kiến mua lại tối đa 15 triệu cổ phiếu nhằm giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho cổ đông, với giá mua không quá 63.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị tối đa khoảng 945 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng tối đa 2 tháng kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.