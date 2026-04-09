Ông Trương Gia Bình: Trong cơn sóng thần AI, FPT sở hữu "vũ khí" hiếm doanh nghiệp có được

Thế giới đang bước vào một giai đoạn khó lường, khi xung đột địa chính trị, bất ổn kinh tế và những đột phá công nghệ cùng lúc dồn lực. Ở tâm điểm của làn sóng này là trí tuệ nhân tạo (AI) – công nghệ đang tái viết luật chơi trên mọi phương diện.

Trong báo cáo thường niên của FPT, Chủ tịch Trương Gia Bình đã ví AI như một "cơn sóng thần công nghệ", buộc doanh nghiệp, tổ chức, quốc gia phải lựa chọn thay đổi quyết liệt để tồn tại hoặc bị bỏ lại phía sau.

Ba yếu tố sống còn trong kỷ nguyên AI

Để không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên AI, ông Trương Gia Bình cho rằng các doanh nghiệp, tổ chức buộc phải giải được ba bài toán sống còn: thời gian, chi phí và năng suất lao động.

Thứ nhất là về thời gian. Trong một thế giới thay đổi theo từng ngày, thậm chí từng giờ, doanh nghiệp nào đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường nhanh hơn sẽ là doanh nghiệp chiến thắng.

Thứ hai là về chi phí. Công nghệ, đặc biệt là AI, đang mở ra khả năng giảm mạnh chi phí phát triển, và vận hành. Những công việc trước đây cần nhiều nguồn lực, nhiều thời gian, giờ đây có thể được thực hiện với hiệu quả cao hơn nhiều lần. Theo nghiên cứu của McKinsey, AI có thể giúp doanh nghiệp giảm 20-30% chi phí trong nhiều quy trình, trong khi Microsoft ghi nhận các công cụ AI hỗ trợ lập trình giúp tăng năng suất lên tới 55%.

Và cuối cùng là năng suất lao động, yếu tố mang tính quyết định. AI cho phép tự động hóa ngày càng nhiều công việc liên quan đến tri thức – từ phân tích dữ liệu, phát triển phần mềm cho đến vận hành hệ thống. Điều này cho phép năng suất lao động tăng lên không phải vài phần trăm như trước đây, mà tăng theo nhiều lần.

" Một ví dụ rất cụ thể là bài toán hiện đại hóa các hệ thống công nghệ thông tin di sản trên thế giới, đặc biệt là các hệ thống viết bằng ngôn ngữ COBOL. Theo thống kê, có khoảng 300 tỷ dòng mã COBOL đang được vận hành trên toàn cầu và 70-80% giao dịch kinh doanh trên thế giới vẫn được xử lý bởi các hệ thống này" , ông Trương Gia Bình nêu ví dụ.

Việc chuyển đổi các hệ thống này sang nền tảng hiện đại là một khối lượng công việc khổng lồ và có thể kéo dài nhiều năm. Với các nền tảng AI như xMainframe mà FPT đang phát triển, quá trình phân tích, chuyển đổi và tái cấu trúc các hệ thống này được tự động hóa giúp giảm 30% khối lượng công việc thủ công.

Tổng hòa của ba yếu tố này cho thấy một thực tế: lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI không còn đến từ quy mô hay kinh nghiệm, mà đến từ khả năng thích ứng và tái tạo chính mình bằng công nghệ. Và để làm được điều này, các doanh nghiệp buộc phải tiến tới mô hình AI thuần (AI-Native). Đây không còn là một lựa chọn mang tính chiến lược, mà là một yêu cầu mang tính sống còn. AI sẽ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà sẽ trở thành nền tảng vận hành cốt lõi của tổ chức.

Lợi thế cạnh tranh khác biệt của FPT

Trong làn sóng chuyển đổi mang tính lịch sử đó, ông Trương Gia Bình tin rằng FPT đang sở hữu một số lợi thế cạnh tranh mà không nhiều doanh nghiệp có được.

Trước hết là lực lượng nhân lực công nghệ đông đảo. Với hàng chục nghìn kỹ sư đang làm việc trên khắp thế giới, đây chính là nguồn lực quan trọng để FPT triển khai những chương trình chuyển đổi công nghệ quy mô lớn và kéo dài nhiều năm cho khách hàng toàn cầu.

Nhưng trong kỷ nguyên công nghệ mới, không chỉ đông mà còn phải tinh nhuệ. Với hơn 54.000 nhân sự làm việc tại trên 30 quốc gia, trong đó có hơn 4.000 chuyên gia quốc tế đến từ 82 quốc tịch, FPT đang từng bước xây dựng một đội ngũ công nghệ mang tính toàn cầu, đa dạng và có khả năng triển khai những bài toán phức tạp ở quy mô lớn.

FPT cũng đã thành lập Viện Quantum AI & Cybersecurity, đặt mục tiêu đào tạo 100 tiến sĩ, phát triển 2.000 chuyên gia công nghệ trình độ cao và công bố 500 công trình khoa học, bằng sáng chế và tài sản sở hữu trí tuệ có giá trị.

Trong các lĩnh vực công nghệ nền tảng, Tập đoàn đặt mục tiêu đào tạo 1.500 kỹ sư Cloud, 200 kiến trúc sư Cloud cấp cao. Song song với đó, FPT tiếp tục mở rộng đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược như: thiết kế vi mạch, công nghệ lượng tử, an ninh mạng và UAV, nhằm xây dựng một đội ngũ nhân lực công nghệ ngày càng đông đảo và tinh nhuệ cho tương lai.

" Quy mô nhân lực này cho phép chúng tôi không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà còn chủ động nắm bắt và triển khai đồng thời nhiều cơ hội trên các thị trường khác nhau, ở quy mô mà không nhiều doanh nghiệp có thể thực hiện được", Chủ tịch FPT nhấn mạnh.

Lợi thế riêng có thứ hai của FPT là hiện diện toàn cầu ở mọi múi giờ , cho phép đội ngũ nhân sự phối hợp làm việc liên tục 24/24 theo mô hình “follow the sun”, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và triển khai các dự án công nghệ cho khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở tốc độ, FPT đồng thời đầu tư mạnh vào năng lực công nghệ AI quy mô lớn, nhằm nâng cao năng suất, mở rộng quy mô triển khai và giải quyết những bài toán phức tạp mà trước đây không thể thực hiện được.

Năm 2025, FPT cũng đã đưa vào vận hành hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản, tạo nền tảng cho việc phát triển và triển khai các giải pháp AI ở quy mô lớn. Chỉ sau một năm, các nhà máy này đã được khai thác khoảng 70% công suất, xử lý hơn 1.100 tỷ token, tinh chỉnh 70 mô hình AI theo nhu cầu khách hàng và phát triển 10 mô hình ngôn ngữ lớn từ FPT AI Factory.

Thứ ba là hệ sinh thái hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới , đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ lớn như: Microsoft, IBM…. Những quan hệ hợp tác này giúp FPT tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất, đồng thời mang lại cho khách hàng các giải pháp toàn diện, từ hạ tầng, nền tảng đến ứng dụng.

Làm chủ công nghệ chiến lược FPT đã xác lập mục tiêu chiến lược: đầu tư và làm chủ công nghệ lõi để giữ vị trí trung tâm trên bản đồ công nghệ Việt Nam và xây dựng lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.

Nếu trước kia FPT chủ yếu được biết đến như một công ty cung cấp dịch vụ công nghệ, thì từ năm 2026 và những năm tiếp theo, FPT sẽ chuyển mình thành doanh nghiệp sáng tạo công nghệ, làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, Quantum AI & Cybersecurity, UAV, công nghệ đường sắt, an ninh mạng và dữ liệu.

Thông qua việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, FPT khẳng định vị thế của một doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia và dẫn dắt các dự án công nghệ quy mô hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD, trở thành đối tác chiến lược cấp cao trong các chương trình chuyển đổi số và AI dài hạn của các quốc gia và các tập đoàn lớn.