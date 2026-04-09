Cựu chủ tịch VRG bị đề nghị mức án nghiêm khắc

Ngày 9-4, VKSND TPHCM đã luận tội và đưa ra quan điểm xử lý đối với bị cáo Lê Quang Thung (cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - VRG) cùng 21 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn này và các đơn vị liên quan.



Gây thất thoát hơn 542 tỉ đồng

Khu đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TPHCM) có diện tích hơn 6.200 m2 vốn là tài sản nhà nước giao cho VRG quản lý. Tuy nhiên, bị cáo Lê Quang Thung cùng các cá nhân liên quan đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm, chuyển tài sản Nhà nước thành tài sản tư nhân trái pháp luật thông qua việc mua bán, chuyển nhượng vốn góp mà không qua định giá hay đấu giá. Hậu quả của các hành vi này là gây thất thoát cho Nhà nước tổng số tiền hơn 542 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Quang Thung

VKSND khẳng định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại lớn về vật chất mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan Nhà nước và trật tự quản lý kinh tế.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Quang Thung được xác định là người giữ vai trò chính, khởi nguồn cho các hành vi sai phạm. Ông Thung đã lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ 300.000 USD và 200.000 đô-la Singapore từ Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch Công ty Phú Việt Tín) để bán khu đất trái quy định. Đại diện VKSND đề nghị xử phạt bị cáo Thung từ 6-7 năm tù về tội "Nhận hối lộ" và 8-9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tổng hợp hình phạt đề nghị là từ 14-16 năm tù.

Đối với các đồng phạm, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng Giám đốc VRG): từ 5-6 năm tù về tội "Nhận hối lộ" do đã nhận 45 tỉ đồng để giúp sức cho việc bán khu đất trái luật.

Đề nghị tuyên phạt Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa mỗi bị cáo từ 8-10 năm tù cho 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước". Hai bị cáo này được xác định là những người thực hiện hành vi sai phạm ngay từ đầu và hưởng lợi số tiền lớn.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (cựu Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị đề nghị từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước". Bà Loan được ghi nhận đã chủ động hoàn trả phần lớn số tiền hưởng lợi (297,8 tỉ đồng) và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Đề nghị án treo cho nhiều bị cáo là cấp dưới

Cơ quan công tố cũng phân hóa rõ vai trò của các bị cáo là cấp dưới, làm theo chỉ đạo và không hưởng lợi. VKSND đề nghị áp dụng mức hình phạt khoan hồng, cho hưởng án treo đối với một số bị cáo như: Huỳnh Trung Trực, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Công Tài (30-36 tháng tù treo) và Lê Xuân Hòe, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Trọng Cảnh (24-30 tháng tù treo).

Riêng bị cáo Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) hiện đang bỏ trốn, VKSND đề nghị xử phạt vắng mặt từ 3-4 năm tù.