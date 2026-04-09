VietinBank chỉ bán được 0,1% lượng cổ phiếu SGP đã đăng ký

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty CP Cảng Sài Gòn (Saigon Port, MCK: SGP, sàn UPCoM).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 2/3/2026 đến ngày 31/3/2026, VietinBank chỉ bán ra 26.500 cổ phiếu SGP trong tổng số hơn 19,34 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán, tương ứng 0,1%. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì điều kiện thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, VietinBank đã giảm sở hữu cổ phiếu SGP từ hơn 19,34 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 19,31 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,94% xuống còn 8,93% vốn tại Saigon Port.

Trước đó, khoảng thời gian giao dịch từ ngày 19/1/2026 đến ngày 13/2/2026, VietinBank cũng chỉ bán ra thành công 275.500 cổ phiếu SGP trong tổng số hơn 19,6 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán ra, tương đương hơn 1,4%, do điều kiện thị trường không phù hợp.

Được biết, bà Hồ Thị Thu Hiền là Người đại diện phần vốn góp của VietinBank tại Saigon Port, hiện giữ chức vụ Ủy viên HĐQT của doanh nghiệp này.

Trong một diễn biến khác, Saigon Port vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 24/4/2026 tới đây.

Tại đại hội, Saigon Port sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.554 tỷ đồng, tăng 11% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận ước đạt 481,4 tỷ đồng, tăng 12%.

Về cổ tức, doanh nghiệp dự kiến không chia cổ tức năm 2025 cho các cổ đông do cần nguồn để bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm trong thời gian tới.

Sang năm 2026, tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mà HĐQT sẽ trình xem xét thông qua kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông.

Ngoài ra, Saigon Port còn trình cổ đông xem xét thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty liên doanh đầu tư Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tại xã Thạnh An, TP.HCM.

Dự án do liên danh 3 nhà đầu tư thực hiện gồm Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- CTCP, Saigon Port và Terminal Investment Limited Holding S.A.

Thực hiện trên diện tích đất khoảng 571 ha, quy mô đầu tư được đề xuất xây dựng để tiếp nhận tàu mẹ có trọng tải đến 250.000 DWT và tàu feeder từ 10.000 - 65.000 DWT, với tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7.465 m. Tổng vốn đầu tư của dự án lên tới 128.872,7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến được thành lập để thực hiện dự án có tên là Công ty TNHH Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn, vốn điều lệ của liên doanh trong giai đoạn 2026 - 2030 khoảng là 5.786,35 tỷ đồng. Trong đó, Saigon Port góp 867,95 tỷ đồng, tương ứng 15% vốn điều lệ.