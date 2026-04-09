Quỹ vàng lớn nhất thế giới "xả kho" cả tấn vàng

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng trở lại trong ngày 8/4, với hơn 1,4 tấn vàng “rời kho”, qua đó giảm tổng lượng nắm giữ xuống 1.053 tấn. Đây là phiên đầu tiên quỹ vàng quay đầu bán ròng kể từ đầu tháng 4 tới nay, sau khi gom khoảng gần 7 tấn.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng tương lai chốt phiên 8/4 tăng nhẹ 0,3% lên mốc 4.720 USD/oz sau khi có thời điểm tăng mạnh hơn 3% đạt hơn 4.850 USD/oz. Biên độ dao động của giá vàng trong phiên hôm qua lá khá lớn, trong khoảng 4.700 – 4.850 USD/oz.

Dù hồi phục, so với trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào hôm 28/2, giá vàng thế giới vẫn ghi nhận mức giảm gần 11%.

Động lực tăng chính cho phiên tăng này của giá vàng là tín hiệu về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, việc giá vàng kết thúc phiên ở mức giá thấp hơn nhiều so với đỉnh của phiên cho thấy tâm lý của nhà đầu tư còn bấp bênh.

Nhiều nhận định cho rằng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn đang bị bù đắp bởi một trở ngại lớn - chi phí ngày càng tăng khi nắm giữ một tài sản không sinh lời. Thêm nữa, tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng trên thị trường dầu mỏ, đẩy giá năng lượng lên cao và làm dấy lên nỗi lo ngại về lạm phát mới.

Những lo ngại này, đang thúc đẩy kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải tăng lãi suất. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư phải đối mặt với chi phí cơ hội cao hơn khi phân bổ vốn vào vàng.

Bất chấp sự thay đổi về xu hướng và động lực ngắn hạn, trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Indrani De, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu tại FTSE Russell cho rằng vàng vẫn là một công cụ đa dạng hóa quan trọng đối với các nhà đầu tư và có thể khẳng định lại vị thế là một tài sản trú ẩn an toàn chủ chốt.

Ông De giải thích rằng một xu hướng mới đang bắt đầu xuất hiện trong nền kinh tế toàn cầu, khi thị trường ngày càng phát tín hiệu về một môi trường "đình trệ lạm phát" - đặc trưng bởi tăng trưởng chậm lại cùng với áp lực lạm phát dai dẳng. Trong điều kiện như vậy, tài sản thực có xu hướng đóng vai trò nổi bật hơn trong danh mục đầu tư.