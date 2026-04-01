Chuyên gia nói gì về phiên tăng mạnh nhất lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam?

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch bùng nổ chưa từng có, với mức tăng mạnh nhất trong lịch sử nếu xét theo điểm số tuyệt đối. Kết phiên 8/4, VN-Index bứt phá hơn 79 điểm lên sát mốc 1.757 điểm, đồng thời xác lập vùng điểm cao nhất trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Cùng với đà bứt phá của chỉ số, dòng tiền cũng nhập cuộc mạnh mẽ khi giá trị khớp lệnh trên HoSE vọt lên gần 30.400 tỷ đồng, cao hơn khoảng 40% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Phiên bùng nổ đến sau giai đoạn thị trường trải qua nhiều nhịp rung lắc mạnh và tâm lý nhà đầu tư bị bào mòn đáng kể bởi loạt biến số khó lường từ Trung Đông.

Trong suốt thời gian căng thẳng địa chính trị leo thang, thị trường chủ yếu vận động trong trạng thái dè dặt, giao dịch thận trọng, dòng tiền vào ở mức thấp khi nhà đầu tư gần như chỉ chờ đợi thêm thông tin mới để định hướng hành động.

Bởi vậy, cú bật tăng mạnh trong phiên hôm nay, dù chưa đủ để nói lên nhiều điều về xu hướng trung hạn, vẫn có ý nghĩa quan trọng trong việc giải tỏa phần nào áp lực tâm lý đang đè nặng lên thị trường, nhất là trong bối cảnh phần lớn tài khoản của nhà đầu tư vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thua lỗ sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

Cần giữ "cái đầu lạnh" khi thị trường còn nhiều biến số

Bình luận về diễn biến trên, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư KHCN Chứng khoán Thiên Việt (TVS) , cho rằng thị trường đang “ấm” trở lại, nhưng nhà đầu tư vẫn cần giữ cái đầu “lạnh” trong bối cảnh nhiều biến số lớn vẫn hiện hữu.

Theo ông Tâm, động lực quan trọng nhất đứng sau phiên bùng nổ của VN-Index đến từ thông tin Mỹ và Iran tuyên bố đình chiến trong 2 tuần, qua đó giúp tâm lý nhà đầu tư bớt căng thẳng trước rủi ro địa chính trị. Cùng với đó, tín hiệu tích cực từ báo cáo giữa kỳ của FTSE Russell liên quan đến câu chuyện nâng hạng thị trường cũng góp phần củng cố thêm sự hưng phấn.

Dù vậy, không phải mọi cổ phiếu tăng mạnh trong phiên đều đồng nghĩa với việc xu hướng ngắn hạn đã thực sự đảo chiều bền vững. Nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa những mã đang vận động trong xu hướng tăng ngắn hạn với những cổ phiếu chỉ bật lên theo dạng hồi kỹ thuật sau nhịp giảm sâu trước đó.

Điển hình, một số mã như TCB, FPT, VND hay VIX dù đóng cửa rất mạnh, thậm chí xuất hiện dư mua giá trần, vẫn có thể sớm đối diện với lực cung trở lại từ nhóm nhà đầu tư tranh thủ dừng lỗ hoặc chốt lời sau nhịp hồi.

Về chiến lược đầu tư, vị chuyên gia đề xuất duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức tối đa khoảng 60%. Cách tiếp cận này giúp danh mục vẫn có vị thế để hưởng lợi khi thị trường phục hồi, nhưng đồng thời cũng hạn chế được trạng thái FOMO trong những phiên tăng quá mạnh như ngày 8/4.

Trong bối cảnh hiện tại, chuyên gia TVS cho rằng chiến lược linh hoạt vẫn là lựa chọn phù hợp nhất, bởi thị trường vẫn đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ các diễn biến khó lường tại Trung Đông.

" Biến số Trung Đông, hiện là yếu tố quan trọng nhất chi phối thị trường chứng khoán Việt Nam do có thể tác động trực tiếp đến chuỗi giá trị của nhiều lĩnh vực, vấn đề an ninh năng lượng cũng như xu hướng gia tăng của lạm phát ", ông Tâm nhấn mạnh.

Đối với câu chuyện nâng hạng, ông Tâm đánh giá đây là thông tin tích cực với thị trường chứng khoán Việt Nam trong dài hạn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc dòng tiền ngoại sẽ lập tức đổ vào mạnh. Bên cạnh thời điểm nâng hạng có hiệu lực từ tháng 9/2026, quyết định giải ngân của các quỹ chủ động còn phụ thuộc vào hàng loạt biến số vĩ mô khác như rủi ro địa chính trị, xu hướng tỷ giá hay triển vọng kinh tế toàn cầu.

Từ góc nhìn này, vị chuyên gia cũng cho rằng nhà đầu tư không nên kỳ vọng quá nhiều về dòng tiền hàng tỷ USD sẽ sớm chảy mạnh vào thị trường. " Để có thể tìm kiếm lợi nhuận hiệu quả trên thị trường, điều quan trọng hơn cả vẫn là danh mục phải nắm giữ được các cổ phiếu mạnh, có vai trò dẫn dắt và duy trì được xu hướng tích cực ", chuyên gia nêu quan điểm.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đức Khang, Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree , cho rằng việc nâng hạng có thể được hình dung như việc thị trường khoác lên mình một “chiếc áo mới” đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu “sức khỏe nội tại” chưa thực sự cải thiện, từ thanh khoản, mặt bằng lãi suất, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp cho tới mức độ đa dạng hóa của hàng hóa trên thị trường, bản thân “chiếc áo mới” đó cũng khó có thể giúp thị trường khỏe lên ngay lập tức.

Chuyên gia từ Pinetree nhấn mạnh, nhà đầu tư không nên đặt quá nhiều kỳ vọng rằng câu chuyện nâng hạng sẽ tạo ra một cú lội ngược dòng tức thì cho thị trường, trong bối cảnh dòng tiền lớn trên thế giới vẫn đang ưu tiên sự an toàn tại các thị trường phát triển.

Vị chuyên gia của Pinetree cũng lưu ý thêm rằng áp lực rút vốn tại các quỹ ngoại đang hiện hữu rõ nét hơn so với kỳ vọng. Nhiều quỹ ngoại lớn, có lịch sử đầu tư lâu năm tại Việt Nam, hiện vẫn phải đối mặt với làn sóng rút vốn từ chính các nhà đầu tư quốc tế, trong bối cảnh dòng tiền toàn cầu dịch chuyển về những thị trường có lãi suất cao hơn và mức độ an toàn lớn hơn. Bởi vậy, việc kỳ vọng nâng hạng sẽ ngay lập tức kéo mạnh dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường Việt Nam vào thời điểm này là chưa thực sự thực tế.