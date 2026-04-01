Kỳ vọng VN-Index có thể vượt 2.000 điểm, VDSC gọi tên loạt nhóm cổ phiếu đáng chú ý

Dương Ngọc | 09-04-2026 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Trong bối cảnh lãi suất vẫn neo cao và rủi ro suy thoái toàn cầu gia tăng do căng thẳng Trung Đông, báo cáo mới đây của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định thị trường sẽ tiếp tục biến động liên tục theo diễn biến tại eo biển Hormuz.

VDSC ước tính biên độ dao động trung hạn của VN-Index ở mức -5,4% đến +21,9% so với đóng cửa 31/03/2026, tương ứng vùng 1.584–2.042 điểm , dựa trên giả định vùng định giá mục tiêu có điều chỉnh (Adjusted P/E target) là 12,5x–16,0x.

Theo đó, chỉ số có thể điều chỉnh về vùng biên dưới trong điều kiện bối cảnh vĩ mô bên ngoài kém thuận lợi ảnh hưởng đến trong nước, dẫn đến sự tái định giá mạnh của các nhóm cổ phiếu vốn đang ở mức cao chưa hợp lý.

" Thị trường chưa sẵn sàng cho một nhịp hồi phục nhanh, nhưng nếu xuất hiện đủ những “cơn gió đông” từ hạ nhiệt địa chính trị, ổn định năng lượng và hiệu lực chính sách trong nước, quỹ đạo tăng nhanh trở lại của thị trường vẫn khả thi ", báo cáo nêu rõ.﻿

Theo các chuyên viên phân tích VDSC, dù một phần rủi ro đã phản ánh vào giá, dòng tiền ngắn hạn vẫn nên ưu tiên bảo toàn vốn . Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi các cổ phiếu tăng nóng theo tin chiến sự và thận trọng với các nhóm chỉ hưởng lợi nhất thời từ cú sốc giá năng lượng hoặc gián đoạn vận tải, bởi triển vọng có thể đảo chiều nhanh khi căng thẳng hạ nhiệt.

Ở góc nhìn dài hạn, nhóm phân tích nhấn mạnh: " Nhịp điều chỉnh hiện tại lại mở ra cơ hội tích lũy đối với các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tài chính vững, năng lực cạnh tranh rõ ràng và triển vọng tăng trưởng 2–3 năm chưa bị phá vỡ bởi biến động ngắn hạn ".

VDSC ưu tiên giải ngân chọn lọc vào bluechips và nhóm đầu ngành khi định giá trở về vùng hấp dẫn dưới áp lực từ rủi ro thị trường chung.

Do đó, VDSC tăng tỷ trọng vào nhóm ngân hàng, bán lẻ–tiêu dùng và các cổ phiếu có câu chuyện trong tương lai gần, đồng thời giảm chọn lọc ở các nhóm mang tính chu kỳ cao.

Ở nhóm ngân hàng, trọng tâm là tăng trưởng gắn với chất lượng tài sản, với MBB, CTG và VCB là các lựa chọn ưu tiên.

Ở nhóm bán lẻ tiêu dùng, CTCK này nâng tỷ trọng MWG, DGW và MSN nhờ kỳ vọng KQKD quý I tăng trưởng tích cực, phản ánh sự phục hồi của tiêu dùng và xu hướng mở rộng kênh bán hàng hiện đại. Với bất động sản, VDSC chuyển trọng tâm sang các doanh nghiệp có bảng cân đối lành mạnh, áp lực nợ thấp và điểm rơi lợi nhuận rõ hơn, ưu tiên TCH và KDH .

Bên cạnh đó, VDSC tiếp tục duy trì quan điểm tích cực với các nhóm thủy sản, đầu tư công, vận tải dầu khí và khu công nghiệp, lựa chọn ANV, ACV, CTI, PVT, PHR và KBC . Đây là nhóm vừa có động lực tăng trưởng riêng, vừa phù hợp hơn với chiến lược phòng thủ chủ động trong giai đoạn thị trường còn sự bất định.

Dương Ngọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FTSE Russell xác nhận Việt Nam sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi từ tháng 9/2026

FTSE Russell xác nhận Việt Nam sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi từ tháng 9/2026 Nổi bật

Một thế lực âm thầm "gom hàng" khi chứng khoán rơi về vùng giá thấp

Một thế lực âm thầm "gom hàng" khi chứng khoán rơi về vùng giá thấp Nổi bật

Chứng khoán bùng nổ, ngân hàng đầu tiên chốt chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2026

Chứng khoán bùng nổ, ngân hàng đầu tiên chốt chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2026

22:38 , 08/04/2026
Danh sách 302 doanh nghiệp thu nghìn tỷ, lãi mỏng hoặc thua lỗ nhiều năm bị Cục Thuế kiểm tra: Gọi tên VNG, KFC, Be Group, Sunlife...

Danh sách 302 doanh nghiệp thu nghìn tỷ, lãi mỏng hoặc thua lỗ nhiều năm bị Cục Thuế kiểm tra: Gọi tên VNG, KFC, Be Group, Sunlife...

20:51 , 08/04/2026
VN-Index tăng gần 80 điểm, nhà đầu tư "hốt bạc" sau chuỗi ngày gồng lỗ

VN-Index tăng gần 80 điểm, nhà đầu tư "hốt bạc" sau chuỗi ngày gồng lỗ

16:15 , 08/04/2026
Khối ngoại "xả" hơn 1.200 tỷ một cổ phiếu Bluechip trong ngày VN-Index tăng mạnh nhất lịch sử

Khối ngoại "xả" hơn 1.200 tỷ một cổ phiếu Bluechip trong ngày VN-Index tăng mạnh nhất lịch sử

15:45 , 08/04/2026

