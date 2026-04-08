Diễn biến tích cực của thị trường trong phiên 8-4 được củng cố bởi nền tảng thông tin vĩ mô thuận lợi. Căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt khi Mỹ và Iran thống nhất ngừng bắn trong 2 tuần để tiến hành các nỗ lực đàm phán. Đặc biệt, Iran đồng ý mở cửa eo biển Hormuz để tàu bè đi lại tự do trong 2 tuần giúp giảm áp lực nguồn cung xăng dầu toàn cầu.

Cùng với đó, thông tin chính thức về việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trong kỳ đánh giá của tổ chức FTSE Russell đã trở thành điểm tựa tâm lý vững chắc cho giới đầu tư. Những yếu tố này đã tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt ghi nhận mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng, tạo tiền đề vững chắc cho đà đi lên của chứng khoán trong nước.

VN-Index tăng gần 80 điểm, nhà đầu tư "hốt bạc" sau chuỗi ngày gồng lỗ

VN-Index tăng điểm mạnh trong một năm

Phản ánh sự lạc quan của dòng tiền, chỉ số VN-Index đã duy trì đà tăng trưởng trong suốt thời gian giao dịch và đóng cửa ở mức gần như cao nhất phiên. Cụ thể, VN-Index tăng ấn tượng 79,01 điểm, tương đương mức tăng 4,71%, chính thức vươn lên mốc 1.756,55 điểm. Đây là phiên có biên độ tăng điểm mạnh mẽ nhất kể từ thời điểm thị trường tạo "đáy thuế quan" vào tháng 4-2025 cho đến nay. Dữ liệu lịch sử cho thấy, ngay cả trong phiên phục hồi rất mạnh ngày 10-4-2025, VN-Index cũng chỉ ghi nhận mức tăng 74,04 điểm.

Thanh khoản thị trường phiên này có sự gia tăng mạnh mẽ, cho thấy tâm lý sẵn sàng giải ngân của nhà đầu tư sau chuỗi ngày đứng ngoài quan sát. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 1,23 tỉ đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch lên tới 33.371,55 tỉ đồng.

Sự khởi sắc cũng hiện diện đồng pha trên các sàn còn lại khi HNX-Index nhích thêm 6,62 điểm lên mức 253,32 điểm và UPCoM-Index tăng 2,41 điểm để khép lại ở mức 128,05 điểm.

Chứng khoán và bất động sản cùng dẫn dắt

Sự đồng thuận của thị trường được thể hiện rõ nét qua độ rộng áp đảo của phe mua. Riêng trên sàn HoSE đã ghi nhận tới 322 mã cổ phiếu tăng giá, trong đó có 25 mã tăng kịch biên độ (đạt mức trần 7%). Bên cạnh đó, số lượng các mã cổ phiếu ghi nhận mức tăng từ 3% trở lên cũng chiếm tỉ lệ rất lớn trên bảng điện tử.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hoàn thành tốt vai trò trụ cột dẫn dắt xu hướng chung. Chỉ số VN30 tăng vọt 90,05 điểm, khép lại tại mốc 1.931,01 điểm với quy mô thanh khoản đạt hơn 18.822 tỉ đồng. Dòng tiền tập trung cao độ vào các nhóm ngành có độ nhạy với kỳ vọng phục hồi như chứng khoán và bất động sản.

Nhiều cổ phiếu đầu ngành thuộc các nhóm này đã ghi nhận mức tăng giá kịch trần hoặc sát trần, tiêu biểu như SSI (tăng 6,9%), VHM (tăng 7%) hay VIC (tăng 7%). Các mã bất động sản có tính thanh khoản cao khác cũng giao dịch rất tích cực, điển hình như DXG tăng 6,8% và NVL tăng 6,8%. Ngoài ra, nhóm ngân hàng và công nghệ cũng đóng góp đáng kể với sự dẫn dắt của STB (tăng 7%), TCB (tăng 7%) và FPT (tăng 6,9%).



