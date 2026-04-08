Khối ngoại "xả" hơn 1.200 tỷ một cổ phiếu Bluechip trong ngày VN-Index tăng mạnh nhất lịch sử

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên bùng nổ mạnh mẽ sau loạt thông tin tích cực. Sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, kéo VN-Index nới rộng đà tăng về cuối phiên, bật hơn 79 điểm lên 1.756,55 điểm – mức cao nhất trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Đây cũng là mức tăng theo điểm số mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cùng với đà bứt phá của chỉ số, dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ đưa giá trị khớp lệnh trên HoSE vọt lên gần 30.400 tỷ đồng. Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 669 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 653 tỷ đồng﻿

﻿Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HPG với giá trị khoảng 332 tỷ đồng. Xếp sau là FPT (117 tỷ đồng), ACB (85 tỷ đồng), TCB (73 tỷ đồng) và GMD (71 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại VIC với quy mô khoảng 1.200 tỷ đồng (chủ yếu qua giao dịch thỏa thuận), bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là MBB (301 tỷ đồng), VCB (211 tỷ đồng), HDB (108 tỷ đồng) và VGC (42 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 12 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất là SHS với khoảng 8 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt là VFS (3 tỷ đồng), PLC (1 tỷ đồng), DXP và NVB với giá trị mua ròng ở mức dưới 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán, PVS đứng đầu danh sách bị bán ròng với khoảng 17 tỷ đồng, tiếp đến là CEO (2 tỷ đồng), VTZ (2 tỷ đồng), NTP (1 tỷ đồng) và IDC (1 tỷ đồng).﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng hơn 5 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất F88 với khoảng 1 tỷ đồng. Xếp sau là HNG (1 tỷ đồng), ABI (1 tỷ đồng), MPC và MSR với giá trị mua ròng ở mức rất thấp.

Ngược lại, QNS bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 7 tỷ đồng, theo sau là VEA (1 tỷ đồng), TV1, PHP và ACV với giá trị bán ròng quanh mức dưới 1 tỷ đồng.﻿