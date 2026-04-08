ĐHĐCĐ GELEX Electric 2026: Kiến tạo động lực cho chu kỳ tăng trưởng dài hạn

Chiến lược sản phẩm tiêu chuẩn cạnh tranh toàn cầu

Báo cáo tại Đại hội, Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Trung cho biết, năm 2025, GELEX Electric duy trì quỹ đạo tăng trưởng tích cực nhờ định hướng chiến lược nhất quán và năng lực quản trị linh hoạt, hoàn thành và vượt toàn bộ chỉ tiêu được giao.

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 25.463 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước, hoàn thành 107% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 4.262 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ và vượt 21,7% kế hoạch. Trên nền tảng kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 ở mức 55%.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo doanh nghiệp, dư địa tăng trưởng từ các dòng sản phẩm truyền thống đang dần thu hẹp, trong khi công nghệ số, đặc biệt là AI đang tái định hình sâu sắc các ngành công nghiệp. Bài toán đặt ra không còn là tăng trưởng theo chu kỳ ngắn hạn, mà là kiến tạo động lực bền vững cho 5–10 năm tới.

Chia sẻ tại Đại hội, ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị GELEX Electric cho biết: "Công ty xác định nâng tầm chất lượng sản phẩm là trọng tâm cốt lõi. Doanh nghiệp tập trung đầu tư cho R&D, công nghệ và dây chuyền sản xuất để các sản phẩm đạt tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an toàn, độ bền, hiệu suất và môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là để người tiêu dùng Việt Nam được sử dụng các sản phẩm thiết bị điện có chất lượng tương đương sản phẩm quốc tế, qua đó nâng cao vị thế thương hiệu trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế".

Theo đó, chiến lược đến năm 2030 được doanh nghiệp thiết kế xoay quanh 3 trụ cột:

Về chiến lược sản phẩm: GELEX Electric phát triển sản phẩm mới, ngành hàng mới trên nền tảng tự chủ R&D đạt các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế.

Về chiến lược quản trị: Áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến, phát triển bền vững, đầu tư cho chuyển đổi số và từng bước đưa AI vào hỗ trợ ra quyết định.

Chiến lược văn hóa và con người: Doanh nghiệp xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, phát triển đội ngũ nhân sự có năng lực công nghệ và tư duy đổi mới.

Thu hút nhân sự R&D cho tăng trưởng dài hạn

Năm 2026 được xác định là điểm khởi đầu cho giai đoạn đi vào chiều sâu, khi hoạt động R&D được đẩy mạnh thực chất hơn và các khoản đầu tư dài hạn bắt đầu phát huy vai trò kiến tạo nền tảng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 dự kiến doanh thu thuần hợp nhất đạt 27.242 tỷ đồng, tăng khoảng 7%, trong khi lợi nhuận trước thuế ở mức 2.705 tỷ đồng, điều chỉnh giảm do không còn các khoản thu đột biến từ thoái vốn và tái cấu trúc đầu tư. Doanh nghiệp dự kiến duy trì cổ tức tiền mặt ở mức 30%.

Ban lãnh đạo xác định, nhân sự R&D là "yếu tố then chốt" trong chiến lược dài hạn. GELEX Electric đã hình thành trung tâm R&D và đang thu hút đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các tập đoàn lớn, cho thấy sức hút của mô hình nghiên cứu và phát triển mà doanh nghiệp đang xây dựng.

Lợi thế đáng chú ý của GELEX Electric nằm ở hệ sinh thái sản xuất khép kín, tạo vòng lặp liên tục từ nghiên cứu – chế thử – sản xuất – thương mại hóa. Cấu trúc này cho phép rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm, tối ưu chi phí ngay từ giai đoạn đầu và nâng cao khả năng cạnh tranh theo thời gian.

AI, chuyển đổi số và datacenter cũng là những xu hướng lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm và chủ động xây dựng lộ trình triển khai bài bản. Doanh nghiệp định hướng nâng cấp mô hình quản trị tiên tiến, từng bước đưa AI vào hỗ trợ điều hành và ra quyết định, qua đó gia tăng hiệu quả vận hành.

Không chỉ nhìn ở góc độ đầu tư, GELEX Electric chủ động chuẩn bị danh mục thiết bị và giải pháp hạ tầng điện sẵn sàng phục vụ nhu cầu thị trường trong giai đoạn 2026–2030 với nhóm sản phẩm mới gồm: sản phẩm giám sát thông minh, sản phẩm cho hạ tầng datacenter (trung tâm dữ liệu), điện dân dụng, thiết bị đóng cắt bảo vệ, sản phẩm cho lưới điện thông minh, hạ tầng trạm sạc thông minh...

Doanh nghiệp chọn công nghệ và sản phẩm chiến lược dựa trên phân tích dự báo thị trường, năng lực cốt lõi, khả năng thương mại hóa và triển khai theo lộ trình thận trọng để bảo đảm hiệu quả và bền vững.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 75%. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của GELEX Electric dự kiến tăng từ khoảng 3.660 tỷ đồng lên hơn 6.404 tỷ đồng, qua đó củng cố năng lực tài chính cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Bên cạnh chiến lược kinh doanh, năm 2026, doanh nghiệp đặt trọng tâm xây dựng văn hóa tổ chức đồng bộ trên toàn hệ thống, yếu tố được xem là nền tảng mềm cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Với sự đồng thuận cao, toàn bộ các báo cáo và tờ trình đã được Đại hội thông qua, tạo tiền đề để GELEX Electric bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nền tảng vững chắc hơn.