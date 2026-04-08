Chứng khoán bùng nổ, ngân hàng đầu tiên chốt chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2026

Ngày 8-4, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại TPHCM.

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), trong giai đoạn 2017-2025, VIB duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân lên tới 20-30%/năm ở các chỉ tiêu trọng yếu như tổng tài sản, tín dụng bán lẻ, lợi nhuận… đều vượt mức trung bình ngành.

Năm 2025, VIB duy trì lợi nhuận trước thuế 9.105 tỉ đồng; tổng tài sản đạt 556.000 tỉ đồng, tăng 13% so với năm trước; dư nợ tín dụng tăng 18% trong khi huy động vốn tăng 10%. Đáng chú ý, ngân hàng bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngân hàng với dư nợ cho vay chiếm khoảng 70% tổng dư nợ, trong đó hơn 90% khoản vay có tài sản bảo đảm.

Trong năm, VIB chính thức gia nhập "câu lạc bộ triệu thẻ" với hơn 1,1 triệu thẻ lưu hành, tổng chi tiêu qua thẻ vượt 5 tỉ USD. Thu nhập phí từ thẻ và dịch vụ bán lẻ vượt 2.000 tỉ đồng, đóng góp tích cực vào hơn 3.500 tỉ đồng tổng thu nhập ngoài lãi của mảng kinh doanh ngân hàng bán lẻ.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức với tỉ lệ gần 19% gồm cổ tức tiền mặt, cổ phiếu thưởng, và kế hoạch lợi nhuận trước thuế 11.550 tỉ đồng năm 2026.

Cụ thể, VIB dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tỉ lệ 9% bằng tiền mặt (tương đương gần 3.064 tỉ đồng), phát hành tỉ lệ 9,5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 0,24% cổ phiếu theo chương trình ESOP. Đây được xem là mức chi trả cân bằng giữa việc bảo đảm lợi ích cổ đông trong ngắn hạn và tăng cường vốn tự có để phục vụ tăng trưởng trong dài hạn.

VIB là ngân hàng đầu tiên thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt trong mùa đại hội cổ đông năm nay. Tài liệu họp đại hội cổ đông của một số ngân hàng như LPBank, MB, ACB, VPBank vừa công bố cũng cho thấy kế hoạch dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt, tuy nhiên lịch họp sẽ diễn ra trong tháng 4 này.

Thông tin VIB chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang có những diễn biến tích cực, sau thông tin chính thức nâng hạng. Cụ thể, thông tin chính thức về việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trong kỳ đánh giá của tổ chức FTSE Russell giúp thị trường bùng nổ, VN-Index tăng hơn 79 điểm, tương đương mức tăng 4,71%.

Cùng với nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản đi lên mạnh mẽ, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tăng rất mạnh. Trong đó cổ phiếu VIB tăng 3,89% lên 17.350 đồng/cổ phiếu.

Theo nhiều chuyên gia phân tích, ngành ngân hàng nhiều khả năng vẫn giữ vai trò trụ cột nhờ quy mô vốn hóa lớn, tăng trưởng lợi nhuận ổn định ở mức hai con số và xu hướng cải thiện chất lượng tài sản. Đặc biệt, ngân hàng sẽ là một trong những nhóm thu hút dòng vốn ngoại chảy vào là khi thị trường chứng khoán chính thức được nâng hạng.



