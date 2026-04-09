DNSE nối dài chuỗi tăng trưởng thị phần môi giới chứng khoán phái sinh với 25,5% thị phần

Đáng chú ý, kể từ khi gia nhập thị trường chứng khoán phái sinh cách đây gần 3 năm, DNSE đã nhanh chóng mở rộng thị phần. Đây là Quý thứ 9 liên tiếp DNSE tăng trưởng thị phần môi giới phái sinh.

Bảng xếp hạng thị phần môi giới chứng khoán phái sinh (HNX) Quý 1/2026

Cách đây hơn một năm, DNSE lần đầu lọt vào Top 2 thị phần phái sinh với tỷ lệ 9,98% vào Quý IV/2024. So với thời điểm hiện tại, thị phần phái sinh của DNSE đã tăng gấp 2,5 lần chỉ sau 5 Quý.

Theo Ban lãnh đạo DNSE, chiến lược đẩy mạnh công nghệ của công ty đã phát huy hiệu quả rõ rệt ở mảng chứng khoán phái sinh trong 3 năm qua. Đó cũng là một trong những "chìa khóa" chiến lược để DNSE "mở lối" phát triển thị phần chứng khoán cơ sở.

Về thị phần chứng khoán cơ sở, trong Quý 1/2026, DNSE cũng góp mặt trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu trên thị trường UPCoM với 2,49% thị phần.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới việc triển khai giao dịch trong ngày (T0), hành vi của nhà đầu tư trên thị trường cơ sở được kỳ vọng sẽ dần tiệm cận với hành vi giao dịch hiện nay trên thị trường phái sinh – giao dịch nhanh, linh hoạt và tận dụng các biến động ngắn hạn. Vì vậy, DNSE đã và đang tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ, trải nghiệm người dùng, cũng như mở rộng tệp khách hàng phái sinh như một bước chuẩn bị chiến lược cho sự chuyển dịch sang thị trường cơ sở.

Ban lãnh đạo DNSE kỳ vọng rằng khi điều kiện thị trường thuận lợi và sản phẩm T0 được triển khai, với sự ổn định hệ thống và cam kết về độ trễ giao dịch tốt nhất trên thị trường, phần lớn khách hàng phái sinh hiện tại sẽ chuyển sang giao dịch chứng khoán cơ sở, đồng thời công ty sẽ thu hút thêm các nhà đầu tư quy mô lớn tham gia giao dịch.

Năm nay, DNSE đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.736 tỷ đồng, tăng 18,2%; lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, tăng 61,8% so với năm trước. Công ty chứng khoán công nghệ này hiện sở hữu 1,6 triệu tài khoản khách hàng, thường xuyên nằm trong top đầu thị phần tài khoản chứng khoán mở mới.

Ở mảng phái sinh, DNSE sở hữu lợi thế về tốc độ xử lý lệnh nhanh, hệ thống ổn định, cùng các công cụ quản trị giao dịch thông minh như cảnh báo lãi, lỗ, chốt lời, cắt lỗ tự động theo chiến thuật tùy chọn. Những tính năng này giúp nhà đầu tư phản ứng kịp thời với biến động thị trường và tối ưu hiệu quả giao dịch.

Bên cạnh đó, DNSE cũng chú trọng xây dựng cộng đồng nhà đầu tư thông qua giải đấu "Lướt sóng phái sinh", sân chơi được tổ chức định kỳ với thể thức liên tục đổi mới, giải thưởng hấp dẫn.

Từ ngày 30/03/2026, chương trình chính thức trở lại với phiên bản nâng cấp, kéo dài đến hết ngày 31/12/2026, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 370 triệu đồng. Điểm mới đáng chú ý là hệ thống bảng xếp hạng được phân tách giữa nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp (Pro) và nhà đầu tư mới (Newbie), giúp người tham gia có cơ hội cạnh tranh công bằng và giành giải thưởng hấp dẫn.

Bảng xếp hạng cuộc thi Live Battle – Lướt sóng phái sinh tháng 3 của DNSE

Đặc biệt, mỗi tháng một lần, phiên bản "Live Battle" – Lướt sóng phái sinh được phát sóng trực tiếp mang đến cho cộng đồng nhà đầu tư cơ hội theo dõi và học hỏi chiến thuật của những "cao thủ" trong làng chứng khoán phái sinh. Đêm chung kết của giải đấu dự kiến sẽ được diễn ra trực tiếp tại sân khấu sự kiện thường niên DNSE Future Tech Summit vào cuối năm 2026.

Không chỉ mở rộng mảng chứng khoán phái sinh nhờ công nghệ vượt trội, DNSE còn chứng tỏ nỗ lực đưa ra những cách tiếp cận mới, sáng tạo, đẩy mạnh quy mô và sức lan tỏa của cộng đồng nhà đầu tư phái sinh, từ đó tạo đà cho bước tiến về thị phần chứng khoán cơ sở trong thời gian tới.