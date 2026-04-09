GELEX chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng 45%, tăng vốn lên hơn 13.000 tỷ đồng

Bảo Sơn | 09-04-2026 - 09:31 AM | Thị trường chứng khoán

Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 225,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 25% (4:1) để trả cổ tức. Đồng thời, sẽ phát hành hơn 180,4 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% (5:1) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tập đoàn GELEX vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 ở mức 25% và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) ở mức 20%.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 225,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 25% (4:1) để trả cổ tức. Đồng thời, sẽ phát hành hơn 180,4 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% (5:1) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến quý 2/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận đủ hồ sơ phát hành, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Như vậy, trong đợt này GELEX dự kiến phát hành tổng 406 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá khoảng 4.060 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ tăng từ 9.023 tỷ đồng lên 13.084 tỷ đồng.

Trước đó, GELEX đã tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tương đương chi gần 722 tỷ đồng cho cổ đông.

Năm 2026, GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 44.712 tỷ đồng, duy trì đà tăng trưởng hai chữ số ở các lĩnh vực cốt lõi. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 3.615 tỷ đồng.

Bảo Sơn

Nhịp Sống Thị Trường

Chuyên gia nói gì về phiên tăng mạnh nhất lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam? Nổi bật

Chứng sĩ liệu có biết: Loạt "gã khổng lồ" Việt Nam sở hữu "núi" cổ phiếu đủ chia cho 8 tỷ người trên Trái Đất Nổi bật

Nhóm công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu ra sao sau tin xác nhận Việt Nam sẽ được nâng hạng?

Chuyên gia tiết lộ một chỉ báo đáng tin cậy có thể tác động tới xu hướng thị trường chứng khoán

Kỳ vọng VN-Index có thể vượt 2.000 điểm, VDSC gọi tên loạt nhóm cổ phiếu đáng chú ý

Chứng khoán bùng nổ, ngân hàng đầu tiên chốt chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2026

