Nhóm công ty chứng khoán mua bán cổ phiếu ra sao sau tin xác nhận Việt Nam sẽ được nâng hạng?

Thị trường đã có phiên giao dịch 8/4 đầy ấn tượng trước nhiều thông tin tích cực trên thị trường, đặc biệt là quá trình nâng hạng. Chỉ số tăng mạnh với thanh khoản khá đột biến sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Đóng cửa, VN-Index tăng mạnh 79,01 điểm (+4,71%) lên mức 1.756,55 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 669 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 36 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -65 tỷ đồng, tiếp theo là VSC (-51 tỷ), SSI (-46 tỷ), MWG (-34 tỷ) và STB (-31 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như BID (-30 tỷ), VIX (-28 tỷ), ACB (-25 tỷ), CTG (-17 tỷ) và HDC (-12 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu HCM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 49 tỷ đồng. Theo sau là VCG (42 tỷ), VCI (32 tỷ), MSN (29 tỷ), FPT (26 tỷ), VIB (25 tỷ), TPB (17 tỷ), NVL (16 tỷ), NLG (12 tỷ) và TCB (11 tỷ đồng).