Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TCBS lên kế hoạch mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 4

Theo Hà Ly | 09-04-2026 - 10:34 AM | Thị trường chứng khoán

TCBS sẽ mua lại toàn bộ giá trị đang lưu hành của 2 lô trái phiếu mã TCX12504 và TCX12505 tổng trị giá 1.000 tỷ đồng trong tháng 4/2026.

Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã: TCX, sàn HoSE) vừa phê duyệt phương án mua lại trước hạn đối với 2 mã trái phiếu là TCX12504 và TCX12505.

Theo đó, TCBS sẽ mua lại toàn bộ giá trị đang lưu hành của 2 lô trái phiếu mã TCX12504 và TCX12505 trong tháng 4/2026. Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng tổng của mệnh giá trái phiếu, các khoản lãi, tất cả các khoản phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn.

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), mã TCX12504 gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 500 tỷ đồng được phát hành ngày 25/12/2025, kỳ hạn 15 tháng, lãi suất phát hành 8%/năm.

Còn mã TCX12505 gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 500 tỷ đồng được phát hành ngày 31/12/2025, kỳ hạn 30 tháng, lãi suất phát hành 8%/năm.

Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 1/4 vừa qua, TCBS đã phân phối 9,9 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001 cho 824 nhà đầu tư trong nước; còn 800 trái phiếu được phân bổ cho 1 nhà đầu tư nước ngoài. Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, TCBS thu về 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 8%/năm, các kỳ tính lãi còn lại áp dụng lãi suất thả nổi bằng 2,7%/năm + lãi suất tham chiếu. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Sau đợt phát hành này, dư nợ trái phiếu của TCX tăng lên mức hơn 4.000 tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành đầu tiên nằm trong kế hoạch chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương huy động tối đa 5.000 tỷ đồng. TCBS chào bán trái phiếu thành 4 đợt, tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Đợt 2, TCBS dự kiến chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2629002 kỳ hạn 36 tháng. Đợt 3, công ty sẽ chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628003 kỳ hạn 24 tháng và đợt 4 dự kiến chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628004 kỳ hạn 24 tháng.

Mục đích sử dụng vốn và thời gian giải ngân của từng đợt chào bán cụ thể như sau:

TCBS lên kế hoạch mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 4 - Ảnh 1.

Nguồn: TCBS

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên