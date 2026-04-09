Vĩnh Hoàn chốt thời điểm mua lại 15 triệu cổ phiếu cổ phiếu quỹ

PV | 09-04-2026 - 10:35 AM | Thị trường chứng khoán

Vĩnh Hoàn dự kiến thực hiện mua lại 15 triệu cổ phiếu quỹ trong khoảng thời gian từ ngày 20/4/2026 đến ngày 19/5/2026 bằng phương thức khớp lệnh.

CTCP Vĩnh Hoàn (MCK: VHC, sàn HoSE) vừa có văn thông báo mua lại 15 triệu cổ phiếu nhằm mục đích giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh, phù hợp với quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến từ ngày 20/4/2026 đến ngày 19/5/2026.

Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).

Nguồn vốn thực hiện mua lại là vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 6.841,6 tỷ đồng.

Nếu giao dịch thành công, vốn điều lệ của Vĩnh Hoàn sẽ giảm từ hơn 2.244,5 tỷ đồng xuống còn hơn 2.094,5 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/3/2026 vừa qua, Vĩnh Hoàn đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 5/5/2026, địa điểm tại Tầng 5, Khách sạn The Reverie Saigon - Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ và 57- 69F Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Nội dung họp nhằm thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Vĩnh Hoàn mang về doanh thu thuần gần 12.020,9 tỷ đồng, giảm 4,1% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.506,8 tỷ đồng, tăng 13,6%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 8,8% so với đầu năm, lên mức gần 13.408,3 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 2.785 tỷ đồng, chiếm 20,8% tổng tài sản; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 2.340 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 3.363,4 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn hơn 2.046,1 tỷ đồng, chiếm 60,8% tổng nợ.

