Giầy Thượng Đình không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (MCK: GTD, sàn UPCoM) vừa có văn bản thông báo về việc không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, HNX và VSDC.

Theo đó, tại ngày chốt danh sách 2/4/2026, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Giầy Thượng Đình là 9,3 triệu cổ phiếu do 97 cổ đông nắm giữ.

Trong đó có 2 cổ đông lớn nắm giữ hơn 8,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 92,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Cụ thể gồm bà Mai Huyền Trang sở hữu gần 6,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 68,66%); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải nắm hơn 2,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24%).

Còn lại 95 cổ đông không phải là cổ đông lớn, nắm giữ tổng cộng 682.200 cổ phiếu GTD, tương ứng 7,34% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán và công bố ngày 30/3/2026 của Giầy Thượng Đình thì vốn chủ sở hữu của công ty là âm hơn 12,4 tỷ đồng.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15) Giầy Thượng Đình không đáp ứng điều kiện về “vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên” và cơ cấu cổ đông "có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ". Do đó, doanh nghiệp hiện không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng.

Trước đó, HNX đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 9/4/2026, chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần. Nguyên nhân là do doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Ngoài ra, cổ phiếu GTD còn bị duy trì diện cảnh báo do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Giầy Thượng Đình mang về doanh thu thuần gần 66,4 tỷ đồng, giảm 15,7% so với năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 385 triệu đồng, giảm 96,2%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng hơn 38,7 tỷ đồng, gấp gần 3 lần mức lỗ ròng của cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Giầy Thượng Đình giảm 36,9% so với đầu năm, xuống còn gần 76 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 62,6% tổng tài sản, ở mức 47,6 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 16,4 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 88,4 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 28,2 tỷ đồng, chiếm 31,9% tổng nợ.