Vụ đất vàng 39-39B bến Vân Đồn: Bà Nguyễn Thị Như Loan mong được xem xét về mức độ sai phạm

Ngày 8/4, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&PTNT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan- cựu Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG), cùng 11 người bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan tại tòa.

Cáo trạng xác định: Khoảng tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan liên hệ với 2 bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Công ty Việt Tín) để đặt vấn đề mua và được cung cấp thông tin, tài liệu nên biết khu đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp theo hướng giao cho các Công ty Cao su làm dự án; Công ty Phú Việt Tín do Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa góp vốn thành lập nhưng đã chuyển nhượng 80% vốn góp cho phía bị cáo Linh và Dừa, bản chất là chuyển nhượng khu đất cho 2 bị cáo nàu không qua đấu giá; biết được pháp lý khu đất là đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dự án chưa có giấy chứng nhận đầu tư và chưa triển khai xây dựng; khu đất vẫn do 2 công ty cao su quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, ngày 6/12/2013, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan vẫn ký hợp đồng hứa chuyển nhượng vốn góp số 09/2013/NVT với bị cáo Đặng Phước Dừa, thống nhất giá mua khu đất là 460,9 tỷ đồng, bao gồm cả tiền sử dụng đất.

Thực hiện thỏa thuận này, cựu Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai chuyển cho bị cáo Linh và Dừa 50 tỷ đồng tiền đặt cọc và 186,1 tỷ đồng để nộp tiền sử dụng đất nhưng được hợp thức bằng hợp đồng vay tiền. Khi biết thông tin bị cáo Linh và bị cáo Dừa chưa trả tiền mua vốn góp cho Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa nên chưa có căn cứ pháp lý chuyển nhượng cổ phần, bản chất là chuyển nhượng khu đất cho bà Loan, với mục đích mua được khu đất, theo đề nghị của bị cáo Dừa, bị cáo Loan tiếp tục chuyển 65 tỷ đồng cho Dừa.

Từ nguồn tiền do Loan chuyển đến, Linh, Dừa đã thanh toán, mua 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín và chuyển nhượng toàn bộ cho Loan. Đối với 1% vốn góp còn lại, Loan trực tiếp liên hệ và mua từ Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa không qua đấu giá mà theo giá được ấn định là 950 USD/m2.

Trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, Loan đã thống nhất với Tập đoàn Novoland bán lại dự án với tổng giá trị là hơn 846 tỷ đồng, trừ đi chi phí đã bỏ ra để mua 100% dự án 464 tỷ đồng (bao gồm cả tiền mua vốn góp, tiền lãi vay, thuê thiết kế dự án ..), Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi số tiền gần 382 tỷ đồng và đưa vào dòng tiền kinh doanh chung của doanh nghiệp; sau khi trừ các chi phí, Loan hưởng lợi số tiền 297,8 tỷ đồng.

Nhận thức được việc nhận chuyển nhượng khu đất 39-39B bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá là trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước, Nguyễn Thị Như Loan đã chủ động nộp 100 tỷ đồng và giao 4 thửa đất trị giá 281,2 tỷ đồng để cơ quan điều tra kê biên, khắc phục hậu quả vụ án.

Khai tại tòa, bị cáo biết dự án tại khu đất vàng 39-39B bến Vân Đồn qua môi giới. Theo bị cáo Loan, sau khi xem hồ sơ pháp lý, bị cáo quyết định mua dự án tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn mà không hề biết khu đất này của nhà nước. Lý giải cho việc "không biết" này, bị cáo Loan cho rằng, hồ sơ pháp lý chỉ thể hiện Công ty TNHH Phú Việt Tín là pháp nhân dự án và 80% vốn điều lệ Công ty Phú Việt Tín thuộc về Công ty Retro Harvest Finacial; 20% còn lại thuộc về Công ty Cao su Đồng Nai và Bà Rịa.

Khi quyết định mua, bị cáo Loan khai đã chuyển trước 50 tỷ đồng tiền đặt cọc. Việc đặt cọc là để mua dự án, thỏa thuận trước đó với Linh và Dừa chứ không bản bạc, thống nhất gì với Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Về việc 2 bị cáo Linh và Dừa sau khi nhận 50 tỷ đồng từ bị cáo Loan, đã dùng số tiền này để "ngoại giao" với lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị cáo Loan nói việc chuyển tiền là để đặt cọc mua dự án chứ không có bàn bạc gì với Linh và Dừa sử dụng số tiền này như thế nào.

Để làm rõ lời khai trên của bị cáo Loan, HĐXX hỏi bị cáo Đặng Phước Dừa và bị cáo này khẳng định, việc dùng 50 tỷ đi "ngoại giao" với các lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam có trao đổi với bị cáo Loan và bị cáo Loan đồng ý.

Trước lời khai của bị cáo Dừa, bị cáo Loan phủ nhận và cho rằng bị cáo Dừa bịa đặt.

Tiếp tục trả lời HĐXX về việc tại sau sau khi mua được khu đất 39-39B bến Vân Đồn, bị cáo lại đem bán cho Novaland. Bị cáo Loan nói ý định ban đầu là mua để xây dựng dự án chứ không phải để bán. Tuy nhiên, số tiền mua khu đất này là vay của ngân hàng. Khi tiếp tục đề xuất việc vay thêm để triển khai dự án thì ngân hàng không duyệt vay. Từ đó, ngân hàng đã giới thiệu cho bị cáo bán lại dự án cho Novaland.

Về các cáo buộc trong cáo trạng, bị cáo Loan nói cáo trạng truy tố là đúng, nhưng mong được xem xét về mức độ sai phạm để có đánh giá đúng bản chất về hành vi của bị cáo.

Được biết, trong quá trình điều tra, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp 100 tỷ đồng. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục nộp 106 tỷ đồng để khắc phục cho bị cáo Loan.

Trước ngày xét xử, bị cáo Loan tiếp tục khắc phục thêm hơn 28,7 tỷ đồng, đây là tiền được nhận từ chia cổ tức năm 2014. Tổng cộng, bị cáo Loan đã khắc phục hơn 230 tỷ đồng.