Tập đoàn Cao su Việt Nam gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- CTCP (MCK: GVR, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, Tập đoàn Cao su Việt Nam thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 đến trước ngày 30/6/2026. Cụ thể, cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 17/6/2026 bằng hình thức trực tuyến, địa điểm tổ chức sẽ được thông báo sau.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp là 15/5/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Tập đoàn Cao su Việt Nam mang về doanh thu thuần hơn 29.078 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 8.652,7 tỷ đồng, tăng 24,2%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 1.091,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính và hơn 1.057,3 tỷ đồng lợi nhuận khác, lần lượt tăng 14% và 22% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tập đoàn Cao su Việt Nam báo lãi ròng đạt gần 5.998,6 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Tập đoàn Cao su Việt Nam lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 4.974 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 120,6% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Cao su Việt Nam tăng 3,5% so với đầu năm, lên mức gần 86.282,5 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ghi nhận gần 22.445,5 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản.

Ngoài ra, tài sản cố định chiếm 40,8% tổng tài sản, ở mức hơn 35.218 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 6.667,9 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn hơn 7.483,2 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 24.080,9 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm. Trong đó, khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn hơn 9,775 tỷ đồng, chiếm 40,6% tổng nợ.