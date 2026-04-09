Dương Ngọc | 09-04-2026 - 14:21 PM | Thị trường chứng khoán

“Gà đẻ trứng vàng” của đại gia Thái đặt mục tiêu lãi kỷ lục, đều tay chia cổ tức tiền mặt

Công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 6.053 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.597 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 8% và 4% so với năm 2025.

CTCP Nhựa Bình Minh (Mã: BMP) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 28/4 tại TP. HCM.

Theo đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 6.053 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.597 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 8% và 4% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là con số cao kỷ lục về cả doanh thu và lợi nhuận BMP từng ghi nhận.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế, tổng số tiền chi ra là gần 614 tỷ đồng. Doanh nghiệp lưu ý đây chỉ là mức cổ tức tối thiểu dự kiến cho cả năm 2025; con số chính thức sẽ được quyết định và công bố vào ngày 16/4.

Lần gần nhất, công ty đã hoàn tất đợt tạm ứng cổ tức 2025 đợt 1 vào cuối tháng 12 với tỷ lệ 65% (6.500 đồng/cp), tương ứng tổng số tiền chi trả gần 532 tỷ đồng.

Năm 2026, Nhựa Bình Minh dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.

Về cơ cấu cổ đông, The Nawaplastic Industries – thành viên của SCG (Thái Lan) hiện nắm hơn 45 triệu cổ phiếu BMP, tương ứng 55% vốn. Nhựa Bình Minh được ví như một “con gà đẻ trứng vàng” cổ tức cho người Thái bởi từ năm tập đoàn SCG trở thành cổ đông lớn 2012 đến nay, chưa năm nào Nhựa Bình Minh quên chia cổ tức bằng tiền. Tổng số tiền cổ tức chảy về túi đại gia Thái Lan ước tính gần 3.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh năm 2025, Nhựa Bình Minh ghi nhận kết quả khả quan với lợi nhuận cao kỷ lục. Cụ thể, BMP ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.510 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2024. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế cao nhất từ trước tới nay 1.229 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với kết quả năm trước. Với kết quả này, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2025 của BMP đạt mức 15.010 đồng.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.379 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý nhất trong cấu trúc tài sản là BMP lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hơn 2.057 tỷ đồng, chiếm gần 61% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Tổng nợ phải trả cuối năm 2025 của BMP là 501 tỷ đồng, rong đó, nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn vẫn duy trì ở mức 54,9 tỷ đồng, công ty không dùng nợ vay dài hạn.

