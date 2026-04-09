Quỹ ngoại tỷ USD mạnh tay mua thêm HPG, hé lộ lý do đổ hàng nghìn tỷ vào MWG

Theo báo cáo tháng 3, PYN Elite Fund ghi nhận hiệu suất âm 9,6% trong tháng, khả quan hơn mức giảm 11% của VN-Index. Tính từ đầu năm, hiệu suất quỹ ở mức âm 3,55%. Diễn biến này phản ánh bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 3, chủ yếu do các yếu tố bên ngoài liên quan đến địa chính trị và lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Trước mùa họp Đại hội đồng cổ đông, hầu hết các công ty đã công bố mục tiêu lợi nhuận năm 2026. Các ngân hàng trong danh mục đầu tư của Pyn Elite Fund cho biết dự báo mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình là 22% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi HPG đặt mục tiêu 42% và FPT là 15%.

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô tài sản quản lý gần 900 triệu EUR (~27.000 tỷ đồng). Trong thư gửi nhà đầu tư trước đó, ông Petri Deryng - người đứng đầu quỹ cho biết nhịp điều chỉnh thời gian qua của thị trường mở ra cơ hội tốt để cơ cấu danh mục đầu tư.

Trong tháng 3, Pyn Elite Fund đã bán lượng lớn cổ phiếu MBB qua đó đưa ra khỏi top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục. Trước đó vào cuối tháng 2, MBB là cổ phiếu có tỷ trọng lớn thứ 3 của quỹ với 9,2%. Ước tính, quỹ ngoại này đã bán ròng tối thiểu 55 triệu cổ phiếu MBB trong tháng vừa qua.

Chiều ngược lại, cổ phiếu HDG được tăng tỷ trọng lên 4,3% lọt vào top 10. Bên cạnh đó, quỹ còn mạnh tay mua thêm lượng lớn HPG, đẩy tỷ trọng lên 12,2%. Ước tính trong tháng 3, Pyn Elite Fund mua thêm khoảng 46 triệu cổ phiếu HPG để nâng tổng lượng sử hữu lên trên 123 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 3.300 tỷ đồng.

Một khoản đầu tư đáng chú ý khác trong danh mục của quỹ là MWG. Với tỷ trọng 9,8%, ước tính Pyn Elite Fund đang ôm lượng cổ phiếu có giá trị hơn 2.600 tỷ đồng. Quỹ ngoại này đã có những đánh giá tích cực về triển vọng của “đại gia” bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Năm 2026, MWG đặt mục tiêu lợi nhuận đầy tham vọng là 30% so với cùng kỳ năm trước. Chuỗi cửa hàng điện tử tiêu dùng DMX của tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 20% so với cùng kỳ, trong khi chuỗi cửa hàng tạp hóa BHX đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 140% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Pyn Elite Fund, BHX phù hợp với nỗ lực quốc gia nhằm nâng cấp các chợ truyền thống thành thương mại hiện đại, điều này hỗ trợ sự mở rộng nhanh chóng của chuỗi cửa hàng này. DMX dự kiến sẽ giành được thị phần nhờ quy mô và các đối tác tài chính mạnh mẽ cung cấp chương trình Mua ngay trả sau, đặc biệt khi giá cả phải chăng trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng trong bối cảnh giá điện tử tiêu dùng tăng cao do tình trạng thiếu hụt DRAM.

Bên cạnh đó, việc IPO sắp tới của DMX vào nửa cuối năm 2026 có thể hỗ trợ định giá tập đoàn. Ngoài ra, MWG đã giới thiệu chính sách ESOP kỷ luật hơn, giảm số lượng phát hành cơ bản, với số cổ phiếu bổ sung gắn liền với hiệu quả lợi nhuận vượt trội.