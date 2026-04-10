FPT "bắt tay" ông lớn hàng đầu Nhật Bản lập công ty, hướng tới một lĩnh vực dự báo quy mô hơn 200 tỷ USD

Vừa qua, Tập đoàn FPT và CAC Holdings – một trong những nhà cung cấp dịch vụ CNTT hàng đầu Nhật Bản công bố hợp tác liên doanh, thành lập Công ty Cổ phần UPSTRIDE. Doanh nghiệp sẽ tập trung trong lĩnh vực xây dựng, vận hành, giám sát hạ tầng CNTT và triển khai, phát triển các sản phẩm công nghệ. Hợp tác kỳ vọng phát huy sức mạnh công nghệ, đội ngũ chuyên gia, hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ và mạng lưới đối tác toàn cầu của hai bên để khai thác hiệu quả cơ hội tại Nhật Bản và khu vực ASEAN.

FPT hợp tác CAC Holdings thành lập Công ty Cổ phần UPSTRIDE, hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số khu vực

Theo nội dung hợp tác, FPT và CAC Holdings thành lập công ty liên doanh Công ty Cổ phần UPSTRIDE tại Tokyo, Nhật Bản. Trong đó CAC Holdings và FPT lần lượt giữ 51% và 49% cổ phần. Mô hình này tận dụng hiệu quả thế mạnh bổ trợ giữa năng lực công nghệ chuyên sâu, nguồn lực kỹ sư quy mô lớn của FPT với bề dày kinh nghiệm hơn 60 năm của CAC Holdings tại Nhật Bản.



UPSTRIDE hướng tới ba trụ cột chiến lược: mở rộng và thương mại hóa các sản phẩm, giải pháp của FPT tại thị trường Nhật Bản; xây dựng và cung cấp dịch vụ hạ tầng CNTT toàn diện (bao gồm vận hành, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật) với nguồn lực kết hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản; đồng thời phát triển các lĩnh vực mới như dịch vụ đám mây GPU và các mảng kinh doanh liên quan đến bán dẫn, phù hợp với định hướng công nghệ dài hạn của FPT.

Ông Ryota Nishimori – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc đại diện CAC Holdings Corporation bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng khi thành lập liên doanh UPSTRIDE cùng Tập đoàn FPT. Trong hơn 60 năm qua, CAC Holdings đã xây dựng được nền tảng công nghệ vững chắc cùng mạng lưới khách hàng rộng khắp tại thị trường CNTT Nhật Bản. Liên doanh này là minh chứng cho ‘sự lưu chuyển toàn cầu của công nghệ và nhân lực’, kết hợp giữa kinh nghiệm kinh doanh tích lũy của chúng tôi với thế mạnh về nguồn nhân lực CNTT dồi dào của FPT. Với khát vọng được thể hiện trong tên gọi UPSTRIDE – không ngừng vươn lên những tầm cao mới – chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng FPT kiến tạo những giá trị mới trong thời gian tới”.

CAC Holdings thành lập năm 1966, hiện là Tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Nhật Bản với 22 công ty thành viên cùng gần 5.000 nhân sự. CAC Holdings đã mở rộng hoạt động ra nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và châu Á.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết: “Sau hơn hai thập kỷ hiện diện tại Nhật Bản, FPT đã trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại thị trường này, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong trong chuỗi giá trị công nghệ Nhật Bản. Tôi tin tưởng rằng, với năng lực nghiên cứu - phát triển - làm chủ công nghệ chiến lược, hệ sinh thái Made by FPT giải quyết đa dạng bài toán chuyển đổi số trên các lĩnh vực trọng điểm, kết hợp sự am hiểu nhu cầu thị trường Nhật Bản, mạng lưới đối tác toàn cầu của CAC Holdings, chúng ta hợp lực cung cấp sản phẩm dịch vụ công nghệ đạt chuẩn quốc tế tới thị trường Nhật Bản và ASEAN”.

Hợp tác giữa Tập đoàn FPT và CAC Holdings nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số tại Nhật Bản và khu vực ASEAN. Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường chuyển đổi số Nhật Bản dự kiến sẽ đạt 236,48 tỷ USD vào năm 2030 , với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 24,93% trong giai đoạn dự báo (2025-2030).

Đáng chú ý, khi hệ thống CNTT ngày càng phức tạp, các doanh nghiệp Nhật có xu hướng chuyển từ mô hình tự vận hành sang sử dụng dịch vụ managed services (IMS) để đảm bảo hiệu suất, bảo mật và tối ưu chi phí. Cùng với đó, Nhật Bản đang xem bán dẫn là trụ cột chiến lược của nền kinh tế số và an ninh công nghệ. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu nâng quy mô doanh thu chip nội địa lên khoảng 250 tỷ USD vào năm 2040, gấp nhiều lần hiện tại, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ AI, data center và ngành công nghiệp ô tô thông minh.

Trong khi đó, dịch vụ quản trị, vận hành hạ tầng CNTT (IMS), phát triển hệ sinh thái chip bán dẫn và AI hiện nay đang là thế mạnh của FPT. Trong lĩnh vực IMS, FPT cung cấp dịch vụ giám sát và quản trị toàn diện từ hạ tầng CNTT, nền tảng ứng dụng đến an ninh thông tin, phục vụ hàng trăm khách hàng lớn và doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ. Đáp ứng xu hướng điện toán đám mây, FPT cũng ra mắt dịch vụ Cloud Managed Services nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nền tảng vận hành cloud an toàn, đạt chuẩn quốc tế.

Trong lĩnh vực AI, FPT thành lập 02 nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản. Hệ sinh thái AI “Made by FPT” hiện có hơn 80 sản phẩm.

Đồng thời, FPT đã tham gia ngành bán dẫn hơn một thập kỷ, phát triển hệ sinh thái toàn diện từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến đào tạo, với trọng tâm là các dòng chip nguồn và chip quản lý nguồn. Cuối năm 2025, FPT đã bàn giao lô chip nguồn thương mại đầu tiên cho một công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản thông qua Restar – tập đoàn lớn trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện tử tại Nhật Bản. Mới đây, FPT thành lập Nhà máy Kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam do người Việt làm chủ.

FPT hiện là tập đoàn công nghệ hoạt động toàn cầu, đẩy mạnh đầu tư vào 5 công nghệ chiến lược, bao gồm Quantum AI, Cyber Security, UAV, Data và công nghệ đường sắt. AI được xác định là hướng đầu tư trọng tâm, với việc tích hợp vào các sản phẩm và đồng thời đầu tư vào nhân lực, nghiên cứu và hạ tầng.

Năm 2025, FPT đạt doanh thu 2,66 tỷ USD, với hơn 54.000 nhân sự tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Nhật Bản, FPT hiện có 5.000 nhân sự làm việc tại 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu khắp nước Nhật, cùng hơn 15.000 chuyên gia toàn cầu chuyên trách thị trường Nhật Bản, cung cấp các dịch vụ và giải pháp công nghệ cho hơn 450 khách hàng trên thế giới.