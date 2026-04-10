Quỹ vàng lớn nhất thế giới bán ròng 2 ngày liên tiếp, quỹ bạc cũng "xả hàng"

Theo cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng hơn 0,57 vàng trong ngày 9/4, tổng lượng vàng nắm giữ giảm còn hơn 1.052 tấn. Trong hai phiên vừa qua, quỹ này đã bán ròng khoảng 2 tấn vàng.

Cùng chiều giao dịch, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) bán ròng gần 22,6 tấn bạc cùng ngày sau phiên “gom” mạnh gần 68 tấn liền trước. Hiện, SLV nắm khoảng 15.310 tấn bạc.

SPDR bán ròng 2 phiên gần nhất trong bối cảnh giá vàng trên sàn COMEX hồi phục phiên thứ 3 liên tiếp lên mốc 4.764 USD/oz (tăng 1% chốt phiên 9/4). Thậm chí, có thời điểm giá vàng đã chạm mốc 4.800 USD/oz trước khi đóng cửa hạ nhiệt đà tăng.

Tương tự, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng khoảng 2% cùng ngày, qua đó lên mốc 75,3 USD/oz, cao nhất gần 1 tháng.

Giá vàng tăng được hỗ trợ bởi diễn biến đồng USD tiếp tục giảm giá trong bối cảnh Mỹ - Iran hôm thứ Tư tuyên bố ngừng bắn trong 2 tuần. Chỉ số Dollar Index chốt phiên 9/4 với mức giảm 0,34%, còn 98,8 điểm.

Trong vòng 1 tuần giao dịch trở lại đây, chỉ số Dollar Index đã giảm giá hơn 1,2%, cho thấy vai trò “hầm trú ẩn” của đồng bạc xanh đang có dấu hiệu suy yếu khi cuộc chiến tranh Mỹ - Iran có khả năng xuống thang và giá dầu hạ nhiệt xuống dưới mốc 100 USD/thùng.﻿

Nhiều ý kiến cho rằng, trước diễn biến xung đột khó lường, giá năng lượng có nguy cơ leo thang trở lại lại là rào cản khiến FED giữ lãi suất cao lâu hơn do lo ngại lạm phát. Bởi vậy, môi trường lãi suất cao không có lợi cho vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Mặc dù vàng đang đối mặt với một số khó khăn ngắn hạn, một công ty đầu tư cho biết họ vẫn thấy khả năng giá vàng sẽ vượt mức 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Các nhà phân tích hàng hóa tại State Street Investment Management, đứng đầu là Aakash Doshi, cho biết họ vẫn lạc quan về vàng và tiếp tục nhận thấy có 50% khả năng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.750 đến 5.500 USD trong suốt thời gian còn lại của năm.