Xây dựng Hòa Bình thanh toán bao nhiêu lãi trái phiếu trong năm 2025?

Mới đây, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) đã có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, trong năm 2025, Xây dựng Hòa Bình đã chi tổng cộng gần 42,5 tỷ đồng để thực hiện thanh toán lãi cho 2 lô trái phiếu mã HBCH2126001 và HBCH2225002.

Cụ thể, Xây dựng Hòa Bình đã thanh toán gần 41 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã HBCH2126001.

Được biết, lô trái phiếu HBCH2126001 gồm 500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/12/2021, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào 30/12/2026.

Hồi tháng 11/2022, Xây dựng Hòa Bình đã mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu nêu trên trị giá 124 tỷ đồng, đưa khối lượng còn lại lưu hành về mức 376 tỷ đồng.

Đồng thời, Xây dựng Hòa Bình cũng đã thanh toán tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng cho lô trái phiếu mã HBCH2225002 trong năm 2025. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 94,6 tỷ đồng, được phát hành ngày 31/10/2022, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 31/10/2025.

Theo thông tin công bố trên HNX, kể từ tháng 5/2024 đến tháng 6/2025, doanh nghiệp đã 10 lần thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu HBCH2225002, qua đó đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 12,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại ngày đáo hạn 31/10/2025, Xây dựng Hòa Bình đã chậm thanh toán số tiền gốc còn lại 12,4 tỷ đồng của lô trái phiếu nêu trên với lý do chưa thu xếp được nguồn tiền.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/5/2026 tới đây, Xây dựng Hòa Bình sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tỷ lệ phân bổ quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 26/6/2026 tại tầng 8 - tòa nhà Paxsky - 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Nội dung họp nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.