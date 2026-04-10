TPS ra mắt T’Fox – Trợ lý AI đầu tư đáng tin cậy giúp hỗ trợ đầu tư hiệu quả

Sự gia tăng về tốc độ vận động của thị trường cùng khối lượng thông tin ngày càng lớn đang khiến việc ra quyết định đầu tư trở nên phức tạp hơn, đặc biệt đối với nhà đầu tư mới. Không chỉ đối mặt với "nhiễu thông tin", nhiều người còn thiếu một điểm tham chiếu đủ tin cậy để bắt đầu hành trình đầu tư. Từ thực tế đó, TPS phát triển trợ lý đầu tư AI với định hướng trở thành một công cụ hỗ trợ, giúp nhà đầu tư rút ngắn quá trình tìm hiểu thông tin, phân tích và nâng cao hiệu quả ra quyết định.

Thay vì phải tự tìm kiếm, tổng hợp và chọn lọc thông tin từ nhiều nguồn như trước đây – một quá trình vừa tốn thời gian vừa tiềm ẩn rủi ro "nhiễu thông tin" – nhà đầu tư giờ đây có thể sử dụng T’Fox như một trợ lý đồng hành. Chỉ với một câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống sẽ cung cấp thông tin và phân tích liên quan ngay trên ứng dụng. T’Fox không thay thế quyết định của nhà đầu tư, mà đóng vai trò hỗ trợ, giúp tiếp cận thông tin từ nguồn tin cậy và đưa khuyến nghị dựa trên các thuật toán đa chiều của AI.

Điểm nổi bật của T’Fox nằm ở năng lực phân tích đa chiều từ công nghệ AI. Hệ thống ứng dụng thuật toán phân tích 4 chiều, kết hợp các phương pháp Cơ bản, Kỹ thuật, Định lượng và Cảm xúc thị trường, từ đó cung cấp góc nhìn đa chiều, nhiều chiều chỉ trong một lần truy vấn.

Song song đó, T’Fox vận hành trên nền tảng Big Data với nguồn dữ liệu đáng tin cậy, được cung cấp từ các đối tác uy tín và kiểm soát chặt chẽ trước khi hiển thị. Mỗi thông tin đều đi kèm thời điểm cập nhật cụ thể, đảm bảo tính minh bạch và khả năng kiểm chứng. Đây là yếu tố quan trọng giúp người dùng yên tâm khi sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong quá trình đầu tư.

Về trải nghiệm, T’Fox được thiết kế để tối ưu tốc độ và tính tiện dụng. Hệ thống có khả năng phản hồi nhanh, rút ngắn đáng kể thời gian từ lúc đặt câu hỏi đến khi nhận được thông tin. Đồng thời, việc hiểu ngôn ngữ tự nhiên giúp người dùng dễ dàng tương tác mà không cần kiến thức chuyên sâu. Hai chế độ phản hồi – cơ bản và chuyên nghiệp – cho phép linh hoạt đáp ứng nhu cầu của cả nhà đầu tư mới lẫn người có kinh nghiệm.

Được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng TPS Mobile AI, T’Fox mang lại trải nghiệm liền mạch trong toàn bộ hành trình đầu tư. Người dùng có thể tìm kiếm thông tin, tham khảo phân tích và theo dõi thị trường trên cùng một nền tảng, hạn chế gián đoạn và tối ưu hiệu quả sử dụng. Sự kết hợp giữa công nghệ AI, dữ liệu lớn và thiết kế tập trung vào người dùng đã giúp T’Fox trở thành một công cụ hỗ trợ đầu tư vừa hiệu quả vừa đáng tin cậy.

TPBank từ lâu đã là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng AI, Big Data và tự động hóa để xây dựng mô hình "Ngân hàng AI", nơi công nghệ đóng vai trò trung tâm trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng. Cũng theo định hướng chung và kế thừa nền tảng công nghệ đó, TPS – với vai trò là công ty chứng khoán trong hệ sinh thái – đang tiếp tục mở rộng ứng dụng AI vào lĩnh vực đầu tư, với trọng tâm là tối ưu hành trình khách hàng theo hướng thông minh và đáng tin cậy hơn.

Việc ra mắt T’Fox là một bước đi trong chiến lược dài hạn của TPS nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực tài chính. Đại diện TPS cho biết: "Chúng tôi tin rằng AI sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân. T’Fox được phát triển với mục tiêu trở thành một công cụ đáng tin cậy, giúp nâng cao hiệu quả đầu tư."

Sản phẩm được phát triển cùng đối tác công nghệ hàng đầu chuyên về AI – với định hướng xây dựng các giải pháp hỗ trợ đầu tư thiết thực cho nhà đầu tư cá nhân. Trong thời gian tới, TPS dự kiến tiếp tục nâng cấp T’Fox theo hướng cá nhân hóa, giúp công cụ hiểu rõ hơn nhu cầu và hành vi của từng người dùng.

Sự xuất hiện của T’Fox phản ánh xu hướng ứng dụng AI ngày càng rõ nét trong lĩnh vực chứng khoán, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ tiếp cận thông tin mà còn góp phần nâng cao chất lượng quyết định. Với vai trò là một công cụ hỗ trợ đầu tư hiệu quả, T’Fox hướng đến mục tiêu giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả đầu tư trên nền tảng thông tin minh bạch và đáng tin cậy.

Hiện nay, người dùng đã có thể trải nghiệm T’Fox – AI đầu tư đáng tin cậy – trực tiếp trên ứng dụng TPS Mobile AI.