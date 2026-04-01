Sự kiện quan trọng có thể hút tiền vào thị trường Việt Nam lớn hơn cả FTSE Russell nâng hạng

FTSE Russell đã chính thức xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với thời điểm hiệu lực từ thứ Hai, ngày 21/09/2026.

Về mặt triển khai, FTSE Russell áp dụng cơ chế phân bổ tỷ trọng theo lộ trình nhiều giai đoạn nhằm giảm thiểu biến động thị trường. Theo đó, từ kỳ review tháng 9/2026, Việt Nam sẽ bắt đầu được thêm vào hệ thống chỉ số FTSE Emerging Markets, đồng thời từng bước bị loại khỏi rổ FTSE Frontier Index. Quá trình này không diễn ra theo hình thức "thoái toàn bộ" trong một lần, mà được thực hiện theo cơ chế chuyển tiếp đồng bộ giữa hai rổ chỉ số.

Báo cáo mới cập nhật của VNDIRECT Research cho rằng việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt mang tính lịch sử và có ý nghĩa cấu trúc sâu sắc, phản ánh những nỗ lực cải cách bền bỉ trong nhiều năm qua đã được ghi nhận. Sự kiện này không chỉ góp phần tái định vị vị thế của thị trường Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu, mà còn đánh dấu sự chuyển dịch từ "câu chuyện kỳ vọng" sang "câu chuyện hiện thực" trong đánh giá của dòng vốn quốc tế.

Cụ thể, sau khi được nâng hạng lên nhóm Thị trường Mới nổi Thứ cấp của FTSE, Việt Nam được kỳ vọng thu hút khoảng 1–1,5 tỷUSD từ các quỹ ETF và quỹ mở theo dõi chỉ số FTSE. Tổng dòng vốn ngoại, bao gồm cả quỹ chủ động, có thể đạt mức cao hơn đáng kể, dao động khoảng 3,4–6 tỷ USD, tùy theo kịch bản và phương pháp ước tính của các tổ chức quốc tế như HSBC và FTSE.

Cụ thể, để hướng tới vị thế Thị trường mới nổi bậc cao của FTSE và Thị trường mới nổi của MSCI, báo cáo VNDirect nhận định Việt Nam cần tiếp tục đẩy nhanh các cải cách trọng tâm như triển khai giao dịch trong ngày (T+0), cho phép bán chứng khoán chờ về, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động cho vay chứng khoán và bán khống, rút ngắn chu kỳ thanh toán, cũng như nới lỏng giới hạn sở hữu nước ngoài tại các ngành còn hạn chế. Đồng thời nâng cao minh bạch thị trường. Những cải cách này sẽ góp phần tái cấu trúc thị trường một cách căn bản, từng bước đưa Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Nhóm phân tích kỳ vọng cơ quan quản lý sẽ duy trì động lực cải cách mạnh mẽ, qua đó mở đường cho khả năng được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi trong giai đoạn 2028-2030 theo kịch bản cơ sở.

Đáng chú ý, báo cáo của VNDirect cũng chỉ ra lộ trình cụ thể cho tiến trình nâng hạng. Trong đó, mốc thời gian năm 2026 gắn với việc FTSE chính thức nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp. Sau đó, sang tới 2027, Việt Nam có thể loại bỏ hạn chế sở hữu nước ngoài ở các ngành không cần thiết; tăng room ngoại lên mức cam kết quốc tế. Điều này có thể khiến MSCI thêm Việt Nam vào danh sách theo dõi để xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Sang tới nửa đầu năm 2028, cơ chế mới có thể giúp tăng tự do chuyển đổi VND, giảm can thiệp ngoại hối và phát triển giao dịch ngoại hối OTC. Điều này có thể khiến MSCI chính thức nâng hạn thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi.

Trong trường hợp được MSCI nâng hạng, VNDirect ước tính TTCK Việt Nam có thể thu hút khoảng 2-5 tỷ USD dòng vốn ngoại từ các quỹ mở và ETF tham chiếu theo bộ chỉ số MSCI. Quy mô này cao hơn đáng kể so với dòng vốn ước tính khi Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Tuệ Giang