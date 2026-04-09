Bộ Công Thương thông tin về việc Mỹ mở cuộc điều tra thương mại

Vừa qua, Mỹ khởi xướng 2 cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về vấn đề dư thừa công suất đối với 16 quốc gia và vùng lãnh thổ; vấn đề lao động cưỡng bức đối với 60 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có Việt Nam).



Về nội dung này, bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, cho biết điều tra áp dụng đối với nhiều quốc gia, gồm cả các nền kinh tế phát triển như Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Đây đều là những nền kinh tế có mức độ mở cửa cao.

Do đó, việc điều tra không chỉ áp dụng đối với các nền kinh tế chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường, mà được thực hiện trên phạm vi rộng hơn.

Lãnh đạo Vụ Chính sách thương mại đa biên khẳng định, trong thời gian qua quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển tích cực, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dân của cả hai nước.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin thêm về việc đàm phán thuế đối ứng với Mỹ hiện đang tiếp tục triển khai và đã hoàn thành 6 vòng đàm phán. "Về cơ bản, hai bên đã đạt được sự thống nhất khá cao và quan điểm đã tương đối gần nhau. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục trao đổi và giải quyết trong thời gian tới" - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay.

Vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ đã ban hành phán quyết liên quan đến chính sách thuế, trong đó bác bỏ một số nội dung về việc áp dụng mức thuế trước đó. Trên cơ sở phán quyết này, Mỹ đã ngay lập tức vận dụng Điều khoản 122 để áp dụng mức thuế chung 10% đối với tất cả các quốc gia.

"Nếu trước đây một số mặt hàng chịu mức thuế khoảng 20%, thì hiện nay mức thuế được điều chỉnh xuống còn 10%. Đây là một yếu tố thuận lợi đối với doanh nghiệp Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ" - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phân tích. Ông đồng thời lưu ý đây là quy định mang tính tạm thời, mức thuế 10% chỉ được áp dụng trong thời hạn 150 ngày.

Hiện, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiếp tục trao đổi với phía Mỹ và theo dõi sát các động thái chính sách. Theo quy trình của Mục 301, phía Mỹ sẽ triển khai một quy trình pháp lý riêng. Thời hạn để các quốc gia, trong đó có Việt Nam, nộp bản trả lời liên quan đến các quan ngại mà phía Mỹ nêu ra là ngày 15-4.