Danh tính 3 nhà đầu tư dự mua 67,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán UP

CTCP Chứng khoán UP (UPSC) thông qua nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Chứng khoán UP sẽ tiến hành chào bán hơn 67,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương gấp đôi lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại. Nếu hoàn tất, công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên tròn 1.000 tỷ đồng.

Giá chào bán riêng lẻ được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu. Với 676,2 tỷ đồng thu về, công ty sẽ dùng 400 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và hơn 276 tỷ đồng cho vay giao dịch ký quỹ, toàn bộ giải ngân trong năm 2026.

Theo công bố, sẽ có 3 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ này gồm 1 tổ chức và 2 cá nhân là lãnh đạo công ty.

Cụ thể, CTCP Bolt Holdings dự kiến mua 62,62 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 62,82% vốn UPSC sau đợt chào bán.

Bolt Holdings được thành lập ngày 29/2/2024, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và có trụ sở chính đặt tại tầng 8, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, TP.Hà Nội. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu chỉ 10 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: ông Đỗ Hoàng Minh nắm 80%, ông Đinh Văn Hiệp nắm 10% và ông Cao Tấn Thành nắm 10%. Khi mới thành lập, ông Cao Tấn Thành làm Tổng Giám đốc. Cập nhật tháng 1/2026, Bolt Holdings tăng vốn lên 110 tỷ đồng. Ông Vũ Khánh Din làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Được biết, ông Vũ Khánh Din - Thành viên HĐQT độc lập UPSC. Trong số các cổ đông sáng lập, ông Cao Tấn Thành sinh năm 1991, từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán UP từ tháng 6/2024 đến khi được miễn nhiệm ở ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 6/2025. Ngày 9/2, ông Cao Tấn Thành chuyển nhượng 3 triệu cổ phần UPSC. Sau giao dịch, cổ đông này giảm sở hữu từ 26,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 81,6%) xuống mức 23,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 72,33%) và vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty. Cổ đông nắm quyền chi phối Bolt Holdings - ông Đỗ Hoàng Minh được biết đến là con trai của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Còn lại, ông Đinh Văn Hiệp cũng giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái Tân Hoàng Minh. Đến tháng 3/2026, Bolt Holdings tăng vốn từ 110 tỷ đồng lên 810 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Hai cá nhân tham gia đợt chào bán riêng lẻ của UPSC là Chủ tịch HĐQT Chu Tuấn An dự mua 3 triệu cổ phiếu để sở hữu 3,01% vốn và Tổng Giám đốc Trần Văn Chiến dự mua 2 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,2% vốn.

Nếu hoàn tất mua vào như dự kiến, 3 nhà đầu tư nói trên sẽ sở hữu tổng cộng 69,03% vốn điều lệ Chứng khoán UP.

Phương án tăng vốn này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra hôm 16/3 vừa qua.

Cũng tại đại hội, cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 350 tỷ đồng, gấp đôi con số thực hiện năm 2025; lợi nhuận trước thuế 62,5 tỷ đồng và lãi sau thuế 50 tỷ đồng, đều là những cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử hoạt động của công ty.

Qua đó, tổng tài sản mục tiêu tăng lên mức 1.500 tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng tăng 64% so với cuối năm 2025 vừa qua. Bên cạnh đó, công ty cũng dự trình cổ đông kế hoạch không chia cổ tức năm 2025.

Trước đó, hơn 32,37 triệu cổ phiếu của Chứng khoán UP đã chính thức giao dịch trên sàn UPCoM vào ngày 20/3/2026 với mã chứng khoán UPS, giá tham chiếu 10.400 đồng/cổ phiếu.