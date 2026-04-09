PAN Group lên kế hoạch lợi nhuận tăng 53%, mở rộng kinh doanh bất động sản

Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group, MCK: PAN, sàn HoSE) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 21/4 tới.

Năm 2026, Tập đoàn PAN đặt kế hoạch với doanh thu thuần 18.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến 1.780 tỷ đồng, tăng 53% so với thực hiện trong năm 2025.

PAN cho biết, kế hoạch kinh doanh nêu trên đã bao gồm phần lợi nhuận ghi nhận từ giao dịch chuyển nhượng công ty cổ phần Bibica theo tiến độ hoàn tất giao dịch và nguyên tắc ghi nhận theo quy định kế toán, kiểm toán áp dụng, ước tính khoảng 500 tỷ đồng trên báo cáo hợp nhất và trên báo cáo riêng của công ty mẹ, tổng lợi nhuận và cổ tức nhận được từ Bibica dự kiến trên 1.100 tỷ đồng.

Xét theo đơn vị thành viên, tại Vinaseed, đơn vị này kỳ vọng là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn PAN trong năm 2026, doanh thu dự kiến tăng khoảng 24% và lợi nhuận trước thuế tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, động lực tăng trưởng trên cơ sở thị trường giống cây trồng và lương thực dần ổn định, đồng thời hiệu quả điều hành và khai thác hệ thống phân phối.

Đối với nhóm thuỷ sản, Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (FMC) dự kiến đạt mức tăng lợi nhuận 10% đối với kịch bản cơ sở; Công ty CP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (MCK: ABT) xây dựng kế hoạch với doanh thu tăng 9% và lợi nhuận trước thuế tăng 5%.

Tại Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF), đơn vị này dự kiến doanh thu tăng 14%, lợi nhuận trước thuế tăng 11%; trong khi 584 Nha Trang dự kiến tăng trưởng doanh thu 25% và lợi nhuận trước thuế tăng 14%.

Trước đó, kết thúc năm 2025, PAN Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.586 tỷ đồng, hoàn thành 102% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.165 tỷ đồng, hoàn thành 96% so với kế hoạch năm.

Về cổ tức, PAN trình cổ đông không trả cổ tức năm 2025. Tuy nhiên, mức cổ tức năm 2026 dự kiến chia tới 30% bằng tiền.

Đáng chú ý, PAN Group trình cổ đông điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh. Trong đó, công ty đề xuất loại bỏ ngành, nghề bao gồm hoạt động tư vấn quản lý, sản xuất các loại bánh từ bột và sản xuất ca cao, socola và bánh kẹo. Đề xuất này phù hợp với chiến lược của công ty sau thương vụ thoái vốn tại Bibica.

Ngược lại, công ty muốn bổ sung ngành nghề, bao gồm hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác và kinh doanh bất động sản. PAN cho biết, việc bổ sung ngành nghề này để tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng đất tại các lô đất được chuyển nhượng từ Công ty CP Bibica theo các Nghị quyết HĐQT đã được thông qua.