Vì sao chứng khoán vừa tăng gần 80 điểm đã đảo chiều giảm 20 điểm?

Bước vào phiên giao dịch 9-4, tâm lý thị trường nhanh chóng chuyển từ trạng thái tấn công sang phòng thủ. Bất chấp những tin tức tích cực về việc nâng hạng trước đó, bóng đen từ chiến sự khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp khiến giới đầu tư nội quyết định hiện thực hóa lợi nhuận để bảo toàn vốn.

Áp lực bán dâng cao trải đều trên diện rộng khiến bảng điện tử ngập chìm trong sắc đỏ. Khép lại ngày giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 19,87 điểm (tương đương -1,13%), lùi về mốc 1.736,68 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE duy trì ở mức khá với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 25.200 tỉ đồng, tương ứng hơn 1 tỉ cổ phiếu được sang tay.

Hai sàn còn lại cũng không thoát khỏi xu hướng điều chỉnh chung: HNX-Index giảm 2,34 điểm (-0,92%) về 250,98 điểm, và UPCoM-Index giảm 0,20 điểm (-0,16%) xuống 127,50 điểm.

Sức ép đè nặng lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi rổ VN30 đánh mất 16,00 điểm, lùi về 1.915,01 điểm. Quan sát bản đồ nhiệt các nhóm ngành, sắc đỏ lấn lướt hoàn toàn ở các trụ cột từ ngân hàng (BID, CTG, ACB, SHB, VPB, VIB), cho đến nhóm chứng khoán (VIX, HCM, SSI).

Bên cạnh áp lực chốt lời nội khối, đà giảm của thị trường còn bị khuếch đại bởi sức ép khổng lồ từ nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên 9-4, khối ngoại tiếp tục bán ròng rất mạnh tay với tổng giá trị lên tới 2.212,70 tỉ đồng trên nền tảng HoSE (mua vào 2.704,86 tỉ đồng nhưng xả hàng tới 4.917,56 tỉ đồng).

Tâm điểm của cơn bão xả hàng tập trung vào giao dịch thỏa thuận "khủng" tại cổ phiếu VPL với giá trị bán ròng lên tới 3.005,37 tỉ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng bán ròng VCB (-60,26 tỉ đồng), SSI (-4... tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, dòng vốn này chỉ tập trung gom mạnh HPG (+482,52 tỉ đồng) và một số mã ngân hàng như TCB (+68,01 tỉ đồng), MBB (+57... tỉ đồng).

Đánh giá về nhịp điều chỉnh hiện tại, giới phân tích cho rằng đây là diễn biến tất yếu và lành mạnh của thị trường sau một phiên tăng "sốc". Sau khi tạo đáy cùng với VN-Index, các cổ phiếu thường sẽ có vài phiên hồi phục kỹ thuật theo thị trường chung. Tuy nhiên, thị trường sẽ không đi lên theo hình chữ V mà bước vào giai đoạn tích lũy, siết chặt nền giá kéo dài từ 1 đến 2 tháng.

"Nền tích lũy là yếu tố quan trọng để tạo nên một điểm mua chuẩn. Nền tích lũy càng dài, biên độ càng siết chặt và khối lượng càng cạn kiệt thì mức độ tăng giá về sau sẽ càng lớn" - một chuyên gia nhận định.

Giới chuyên môn khuyến nghị tín hiệu "điểm mua chuẩn" sẽ thực sự xuất hiện ở nhịp "break-out" (bứt phá) cuối cùng sau khi cổ phiếu đã tích lũy đủ lượng. Mục tiêu của chiến lược này là bắt đúng đoạn chạy nước rút mạnh nhất của cổ phiếu. Do đó, trong giai đoạn đầu của chân sóng mới, nhà đầu tư sẽ thấy khá ít tín hiệu mua an toàn. Thay vì nôn nóng bắt đáy sớm, nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát, chờ đợi các mã tích lũy đủ nền tảng để giải ngân vào các điểm mua chuẩn xuất hiện trong thời gian tới.



