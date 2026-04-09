Một cổ phiếu bị khối ngoại "xả" đột biến 3.300 tỷ đồng trong phiên 9/4

Sau phiên tăng mạnh nhất lịch sử, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, kéo theo áp lực điều chỉnh gia tăng trên thị trường. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/4, VN-Index giảm gần 20 điểm, lùi về mức 1.677 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 29.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 2.190 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 2.212 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 481 tỷ đồng. Theo sau, VIX và TCB là mã tiếp theo được gom mạnh 68 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, VPL tiếp tục bị khối ngoại bán mạnh nhất với 3.300 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VHM và BID cũng bị "xả" 103 tỷ đồng và 88 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 23 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SHS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 9 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng HUT, PLC, MBS.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 2 tỷ đồng; theo sau NTP bị bán 2tỷ, VC3, DXP, AAV bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 4 tỷ đồng. Theo sau, HNG và MML cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, VEA, ,...

Mai Chi