Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị cắt margin

Tuệ Giang | 09-04-2026 - 14:37 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo bổ sung mã DGC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân do Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang đã công bố thông tin về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Nguyên nhân được phía doanh nghiệp đưa ra là do các hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra tạm giữ để phục vụ công tác điều tra một vụ án hình sự.

Hóa chất Đức Giang xác định đây là sự kiện bất khả kháng và đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM xem xét cho phép công ty chậm nộp báo cáo này sau thời điểm 30/3/2026.

Doanh nghiệp cam kết sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán để thực hiện và công bố thông tin ngay sau khi các tài liệu kế toán được hoàn trả và công tác kiểm toán có thể tiếp tục.

Trên thị trường, cổ phiếu DGC chốt phiên 8/4 đạt 55.700 đồng/cp.﻿

Danh sách chứng khoán bị cắt margin trên HoSE tính đến ngày 8/4/2026 gồm 69 mã. Danh sách này bao gồm tổng cộng 68 mã cổ phiếu bị hạn chế cho vay margin dựa trên các tiêu chí như về tình hình tài chính, diện giao dịch đối với cổ phiếu, thời gian niêm yết,... Trong đó, nhóm cổ phiếu nằm trong diện bị cảnh báo, diện kiểm soát, diện đang chiếm số lượng lớn trong danh sách này.

Ngoài ra, HoSE cũng cắt margin đối với cổ phiếu của các doanh nghiệp nhận ý kiến kiểm toán không phải là chấp nhận toàn phần cho báo cáo tài chính năm 2025 như APG, BMI, VPG; hoặc nhóm cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng như GHC, HPA, PDV, VPX…

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

