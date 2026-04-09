Số cổ đông FPT tăng gấp đôi từ khi ông Trương Gia Bình hát "Tái sinh", SVĐ Trống Đồng của Vingroup mới đủ sức chứa

Ảnh minh họa

Theo báo cáo thường niên của CTCP FPT, hiện doanh nghiệp có tổng cộng hơn 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, trong đó bao gồm 1,67 tỷ cổ phiếu có quyền tự do chuyển nhượng và gần 32 triệu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.

Số lượng nhà đầu tư nắm giữ cổ phần FPT tính đến cuối năm 2025 là 127.488 cổ đông, với sự đa dạng từ cá nhân đến tổ chức trong và ngoài nước. Con số này cao hơn rất nhiều mức 58.429 cổ đông ghi nhận vào cuối năm 2024.

Còn nhớ trong không khí phấn khởi của buổi khai xuân Ất Tỵ (ngày 3/2/2025) ông Trương Gia Bình đã có màn cover hit "Tái sinh" cùng nhân viên tập đoàn. Từ đó đến nay, lượng cổ đông đã tăng hơn gấp đôi.

Con số này gần tương đương quy mô 135.000 chỗ ngồi của Đại công trình sân vận động Trống Đồng (Hà Nội) đang được triển khai, gấp ba lần sân vận động Mỹ Đình.

Cụ thể, xét theo các mức cổ phiếu sở hữu, FPT ghi nhận 89.786 cổ đông sở hữu dưới 1.000 cổ phiếu, tổng cộng nắm 1,15% vốn. Số lượng đã tăng thêm 46.564 cổ đông sau một năm và tương đương hơn 70% số lượng cổ đông hiện hữu của tập đoàn công nghệ..

Hơn 32.000 cổ đông sở hữu lượng cổ phiếu trong khoảng 1.000-10.000 đơn vị, chiếm tỷ trọng hơn 25%. Đối với khối lượng nắm giữ từ 10.001 đến 1 triệu cổ phiếu, FPT ghi nhận có 5.425 cổ đông, tương ứng nắm tổng cộng 20,44% vốn.

Số lượng nhà đầu tư nắm giữ trên 1 triệu cổ phiếu là 254 cổ đông, chiếm tỷ trọng 0,2% và tương đương tới 72,88% vốn cổ phần FPT.

Nguồn: BCTN 2025 của FPT

Xét theo quốc tịch, 124.385 cổ đông là cá nhân trong nước, sở hữu khối cổ phần tương đương 43,71% vốn điều lệ. Cùng với đó là 282 tổ chức trong nước nắm giữ 17,56% cổ phần đã phát hành.

Số lượng nhà đầu tư cá nhân nước ngoài là 2.334 người, sở hữu tỷ lệ 0,94% vốn. Trong khi 487 tổ chức nước ngoài nắm giữ 37,79% cổ phần doanh nghiệp.

Danh sách 10 cổ đông lớn nhất của FPT hiện vẫn ghi nhận Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình vẫn là nhà đầu tư lớn nhất khi sở hữu hơn 117,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,89% vốn (giảm nhẹ so với năm 2024).

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đứng tiếp theo với tỷ lệ sở hữu gần 97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,67% (giảm 0,04 điểm phần trăm so với năm 2024). Công ty TNHH QT sở hữu 3,67% vốn.

Đáng chú ý là Pyn Elite Fund (Phần Lan) bất ngờ lọt top 5 khi nắm giữ hơn 30 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng tỷ lệ 1,76% vốn. Quỹ đầu tư này không xuất hiện trong danh sách 10 cổ đông lớn nhất của FPT vào thời điểm cuối năm 2024.



