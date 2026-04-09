HNX công bố 53 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý II/2026

PV | 09-04-2026 - 15:49 PM | Thị trường chứng khoán

HNX vừa công bố danh sách 53 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý II/2026, trong đó có sự góp mặt của các mã HBS, NRC, BNA,....

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý II/2026.

Theo danh sách này, sẽ có 53 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý II/2026. Ngày có bắt đầu có hiệu lực là 10/4/2026.

Trong đó, nhóm cổ phiếu bị cắt margin do nằm trong diện bị cảnh báo chiếm số lượng lớn phải kể đến như mã BCC của CTCP Xi măng Bỉm Sơn, mã BTS của CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn, mã LDP của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar), mã PGN của CTCP Phụ Gia Nhựa, mã VTV của CTCP Năng lượng và Môi trường Vicem,...

Các mã chứng khoán nằm trong diện kiểm soát như mã IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam, mã MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex, mã SGD của CTCP Sách giáo dịch tại TP.HCM, mã SDU của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà,...

Một số mã chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch như mã HBS của CTCP Chứng khoán Hòa Bình, mã VE3 của CTCP Xây dựng điện,...

Ngoài ra, HNX cũng cắt margin đối với một số mã chứng khoán do lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là số âm như mã TTH của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, mã SMT của CTCP Sametel,...

Bên cạnh đó, mã chứng khoán của các doanh nghiệp bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm như mã BNA của CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc, mã FID của CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, mã SRA của CTCP Sara Việt Nam,...

Chỉ duy nhất mã NRC của CTCP Tập đoàn NRC bị cắt margin với lý do nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế

Hai mã chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì có khả năng bị hủy bỏ niêm yết gồm mã AAV của CTCP AAV Group và mã SDA của CTCP Simco Sông Đà.

Mã CET của CTCP HTC Holding bị cắt margin với 3 lý do gồm chứng khoán nằm trong diện bị hạn chế giao dịch; công ty có BCTC kiểm toán năm 2025 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán và lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm.


Ông Trương Gia Bình: Trong cơn sóng thần AI, FPT sở hữu "vũ khí" hiếm doanh nghiệp có được

Chứng sĩ liệu có biết: Loạt "gã khổng lồ" Việt Nam sở hữu "núi" cổ phiếu đủ chia cho 8 tỷ người trên Trái Đất

Một cổ phiếu bị khối ngoại "xả" đột biến 3.300 tỷ đồng trong phiên 9/4

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị cắt margin

"Gà đẻ trứng vàng" của đại gia Thái đặt mục tiêu lãi kỷ lục, đều tay chia cổ tức tiền mặt

