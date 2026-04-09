Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự doanh CTCK rót hơn trăm tỷ đồng vào cổ phiếu HOSE trong phiên thị trường điều chỉnh

Tuệ Giang | 09-04-2026 - 17:07 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 103 tỷ đồng trên HOSE.

Sau phiên tăng điểm bùng nổ, thị trường trong phiên 9/4 có phần chững lại với những nhịp giằng co. Sắc đỏ chiếm ưu thế cho thấy diễn biến rung lắc xuất hiện ở nhiều nhóm ngành. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại 1.736,68 điểm, giảm 19,87 điểm, tương đương 1,13%. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 2.190 tỷ đồng.

Cụ thể, cổ phiếu TCB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 79 tỷ đồng. Theo sau là VHM và NVL cùng đạt 58 tỷ đồng, HPG (40 tỷ), KBC (25 tỷ), VCI (8 tỷ), BID (4 tỷ), HSG (3 tỷ), IJC và PLX cùng ghi nhận mức 2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -51 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-22 tỷ), FPT và MBB cùng ghi nhận mức -19 tỷ đồng, ACB (-18 tỷ) và VCG (-15 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng như VIC và E1VFVN30 (-8 tỷ), VRE (-7 tỷ) và SHB (-6 tỷ đồng).


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trương Gia Bình: Trong cơn sóng thần AI, FPT sở hữu "vũ khí" hiếm doanh nghiệp có được

Chứng sĩ liệu có biết: Loạt "gã khổng lồ" Việt Nam sở hữu "núi" cổ phiếu đủ chia cho 8 tỷ người trên Trái Đất

Vì sao chứng khoán vừa tăng gần 80 điểm đã đảo chiều giảm 20 điểm?

16:49 , 09/04/2026
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên