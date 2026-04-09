Tự doanh CTCK rót hơn trăm tỷ đồng vào cổ phiếu HOSE trong phiên thị trường điều chỉnh

Sau phiên tăng điểm bùng nổ, thị trường trong phiên 9/4 có phần chững lại với những nhịp giằng co. Sắc đỏ chiếm ưu thế cho thấy diễn biến rung lắc xuất hiện ở nhiều nhóm ngành. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại 1.736,68 điểm, giảm 19,87 điểm, tương đương 1,13%. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 2.190 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 103 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, cổ phiếu TCB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 79 tỷ đồng. Theo sau là VHM và NVL cùng đạt 58 tỷ đồng, HPG (40 tỷ), KBC (25 tỷ), VCI (8 tỷ), BID (4 tỷ), HSG (3 tỷ), IJC và PLX cùng ghi nhận mức 2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -51 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-22 tỷ), FPT và MBB cùng ghi nhận mức -19 tỷ đồng, ACB (-18 tỷ) và VCG (-15 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng như VIC và E1VFVN30 (-8 tỷ), VRE (-7 tỷ) và SHB (-6 tỷ đồng).



