Chứng khoán còn dư địa bứt phá, chuyên gia Dragon Capital chỉ ra 2 nhóm cổ phiếu có thể đón sóng mới

Mai Chi | 10-04-2026 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Theo chuyên gia, với mức tăng trưởng GDP duy trì trong khoảng 8–10%, thậm chí tiệm cận hai con số, thị trường chứng khoán vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể.

Tại sự kiện Investor Day quý I do Dragon Capital tổ chức, ông Đặng Thanh Tùng – Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao đưa ra góc nhìn tích cực về triển vọng kinh tế, thị trường chứng khoán cũng như các nhóm ngành tiềm năng trong năm 2026.

Theo ông, mục tiêu tăng trưởng GDP 10% của Chính phủ là hoàn toàn có cơ sở, dựa trên nền tảng tăng trưởng khoảng 8% của năm trước, cùng với các động lực quan trọng như giải ngân FDI duy trì tích cực, đầu tư công bước vào chu kỳ cao điểm 5 năm và kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc kỷ lục 900 tỷ USD.

Về chính sách tiền tệ, mặt bằng lãi suất hiện tại dù không còn ở mức thấp, song vẫn được đánh giá là phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong thời gian tới, lãi suất nhiều khả năng duy trì ổn định và có thể điều chỉnh linh hoạt tùy theo diễn biến bên ngoài. Nếu các yếu tố quốc tế, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị, sớm hạ nhiệt, chính sách tiền tệ trong nước có thể chuyển sang trạng thái hỗ trợ hơn cho tăng trưởng.

Ở chiều ngược lại, thách thức lớn nhất được chỉ ra là kịch bản giá dầu neo cao kéo dài từ 9–12 tháng, có thể khiến tăng trưởng GDP “chậm lại một nhịp” ở mức 8,5–9%. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế vẫn không thay đổi. Nền tảng vĩ mô ổn định tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ, tạo điều kiện để thị trường chứng khoán phục hồi và duy trì xu hướng đi lên.

Mặc dù lãi suất có xu hướng gia tăng, dòng tiền không còn rẻ và rủi ro vĩ mô vẫn hiện hữu, song chuyên gia cho rằng điều này không hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực. Nếu lãi suất tăng trong điều kiện nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt, thị trường chứng khoán vẫn có thể trở thành kênh hưởng lợi tiếp theo.

"Với mức tăng trưởng GDP duy trì trong khoảng 8–10%, thậm chí tiệm cận hai con số, thị trường chứng khoán vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể. Mức sinh lời không chỉ dừng ở hai chữ số mà có thể đạt 15–17%, tùy thuộc vào từng ngành và từng cổ phiếu cụ thể. Do đó, nếu nhà đầu tư không muốn chỉ dừng lại ở kênh tiết kiệm, chứng khoán vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn", chuyên gia nhận định.

Từ góc độ đầu tư, chuyên gia nhận định việc lựa chọn cổ phiếu trong giai đoạn hiện nay không hề dễ dàng, đặc biệt đối với nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh rủi ro thị trường, việc xác định đúng ngành nghề hoặc doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng vượt trội trong bối cảnh nhiều biến số địa chính trị là thách thức lớn.

Do đó, ông ưu tiên kênh đầu tư thông qua các quỹ, khi các tổ chức quản lý quỹ có lợi thế trong việc đánh giá rủi ro và lựa chọn cơ hội trên quy mô tổng thể.

Về cơ hội ngành, ông Tùng đánh giá nhóm ngân hàng tiếp tục là lĩnh vực đáng chú ý nhờ vai trò trung tâm trong việc dẫn dắt tăng trưởng tín dụng và hỗ trợ nền kinh tế, qua đó duy trì mức tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó, nhóm ngành tiêu dùng , dù chưa bứt phá ngay trong ngắn hạn, nhưng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi rõ nét khi nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng bền vững hơn trong thời gian tới.

Ông Trương Gia Bình: Trong cơn sóng thần AI, FPT sở hữu "vũ khí" hiếm doanh nghiệp có được

Chứng sĩ liệu có biết: Loạt "gã khổng lồ" Việt Nam sở hữu "núi" cổ phiếu đủ chia cho 8 tỷ người trên Trái Đất

Sự kiện quan trọng có thể hút tiền vào thị trường Việt Nam lớn hơn cả FTSE Russell nâng hạng

