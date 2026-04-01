Nhóm quỹ Dragon Capital “chốt lời” hai nhóm cổ phiếu, chờ giải ngân khi thị trường rung lắc mạnh

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột Mỹ – Iran, thị trường chứng khoán đã trải qua những nhịp điều chỉnh sâu. Không chỉ nhà đầu tư cá nhân thua lỗ, ngay cả những "cá mập" lớn cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Đơn cử như quỹ DCDS của Dragon Capital ghi nhận mức giảm 6,6% trong quý I/2026, con số này cao hơn mức sụt giảm 6,2% của chỉ số thị trường chung.

Lý giải về kết quả này, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực chứng khoán của Dragon Capital, cho rằng những cổ phiếu từng bứt phá mạnh mẽ và đóng góp chủ lực vào hiệu suất ấn tượng của quỹ trong năm 2025 lại chính là nhóm chịu áp lực điều chỉnh sâu nhất. Nhiều mã cổ phiếu đã tăng trưởng từ 100% đến 200% trước đó hiện đang ghi nhận mức giảm đáng kể, trực tiếp kéo hiệu suất danh mục đi xuống trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, quỹ cho biết đã chủ động chốt lời và giảm tỷ trọng tại một số cổ phiếu có mức độ rủi ro và hệ số beta cao. Nhờ đó, danh mục hiện đã được tái cân bằng ở trạng thái hợp lý hơn, tạo nền tảng để phục hồi khi thị trường ổn định trở lại.

Đặc biệt, DCDS đã chủ động triển khai chiến lược "xoay trục" danh mục theo hướng phòng thủ và thích ứng linh hoạt. Cụ thể, quỹ giảm tỷ trọng tại các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản và chứng khoán, đồng thời gia tăng phân bổ vào những lĩnh vực có khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động vĩ mô như ngân hàng, bán lẻ và công nghệ. Danh mục đầu tư được định hướng tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, chất lượng tài sản cao nhằm đảm bảo khả năng duy trì tăng trưởng trong môi trường thắt chặt tiền tệ.

Song song với đó, DCDS linh hoạt điều chỉnh tỷ trọng tiền mặt. Trong các giai đoạn rủi ro gia tăng, quỹ có thể nâng tỷ lệ tiền mặt lên mức 20–30%. Đây được xem là chiến lược tích lũy nguồn lực chủ động, sẵn sàng giải ngân khi thị trường xuất hiện các nhịp bán tháo khiến giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp chất lượng bị chiết khấu sâu so với giá trị nội tại thực tế.

Mặc dù ghi nhận mức sinh lời âm trong quý đầu năm do áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng trưởng nóng, DCDS vẫn kiên định với mục tiêu cải thiện kết quả kinh doanh trong phần còn lại của năm 2026. Chuyên gia Dragon Capital cho rằng động lực tăng trưởng chính được kỳ vọng đến từ đà hồi phục lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết với mức dự báo chung từ 18–19%, trong đó quỹ đã nhận diện được nhóm doanh nghiệp tiềm năng có khả năng tăng trưởng trên 40% và ít chịu tác động từ các yếu tố xung đột ngoại biên.

Triển vọng mở rộng quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam với mục tiêu vốn hóa đạt khoảng 120% GDP, cùng sự phát triển của hạ tầng giao dịch và sản phẩm tài chính mới được đánh giá sẽ tạo điều kiện để các quỹ lớn vận hành hiệu quả hơn. Làn sóng IPO quy mô lớn ước tính 50 tỷ USD và lộ trình nâng hạng thị trường sẽ là "cú hích" mạnh mẽ cho dòng vốn ngoại quay trở lại mạnh mẽ trong nửa cuối năm.

Trên cơ sở đó, quỹ đánh giá mục tiêu đạt mức sinh lời khoảng 10% hoặc cao hơn lãi suất tiết kiệm trong năm 2026 là khả thi.Ở góc nhìn dài hạn, DCDS tiếp tục nhấn mạnh vai trò của kỷ luật đầu tư. Theo thống kê, trong giai đoạn 3–5 năm, quỹ vẫn duy trì mức tăng trưởng bình quân trên 22%/năm, vượt đáng kể so với chỉ số thị trường, bất chấp những biến động ngắn hạn.

Mai Chi