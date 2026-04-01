Lộ diện loạt kế hoạch cổ tức tiền mặt “khủng” mùa ĐHĐCĐ 2026

Trong bối cảnh mùa ĐHĐCĐ bước vào cao điểm, khi phần lớn sự chú ý đổ dồn vào các kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp lại gây bất ngờ khi công bố phương án chia cổ tức tiền mặt “khủng”, trở thành điểm nhấn đáng chú ý năm nay.

﻿Kỷ lục cổ tức tiền mặt trên sàn chứng khoán

Tâm điểm cổ tức của mùa ĐHĐCĐ năm nay gọi tên Vinhomes (mã: VHM) khi doanh nghiệp này công bố kế hoạch chia cổ tức ở quy mô hiếm có, không chỉ cao nhất trong nội bộ doanh nghiệp từ trước đến nay mà còn thuộc nhóm lớn nhất toàn thị trường.

Sau 3 năm không chia cổ tức, Vinhomes dự kiến trình cổ đông phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% vốn điều lệ, tương đương khoảng 24.644 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Với khoảng 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinhomes dự kiến chi trả lên tới gần 25.000 tỷ đồng, đánh dấu mức chi trả cổ tức tiền mặt lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Là doanh nghiệp bất động sản chủ lực trong hệ sinh thái Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, Vinhomes hiện có cơ cấu cổ đông khá cô đặc. Trong đó, Vingroup đang nắm giữ 73,5% vốn điều lệ và theo ước tính có thể thu về hơn 18.000 tỷ đồng tiền cổ tức từ đợt chi trả lần này.

Kế hoạch chia cổ tức tiền mặt “khủng” hàng chục %, thậm chí lên tới 125%

Góp mặt trong nhóm chia cổ tức cao, CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (mã: HLB) mới đây công bố kế hoạch trả cổ tức 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 125% (1 cổ phiếu được nhận 12.500 đồng). Với hơn 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HLB sẽ chi khoảng 39 tỷ đồng, nguồn lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Cũng tại Đại hội diễn ra vào ngày 24/4 sắp tới, HLB trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần đạt 1.899 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ cổ tức tiền mặt phân phối cho năm 2026 là tối thiểu 50% vốn điều lệ.

Được biết, HLB là doanh nghiệp bia địa phương có truyền thống chi trả cổ tức cao, đều đặn trong nhiều năm qua. Từ năm 2014 đến nay, chỉ duy nhất năm 2019 doanh nghiệp này không chia cổ tức tiền mặt. Mức cổ tức hàng năm rất cao, đỉnh điểm năm 2018 đạt 200%, năm 2022 là 150%, năm 2023 giảm còn 90%. Năm ngoái, công ty đã thực hiện chi trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 110% bằng tiền.

Một cái tên khác cũng chú ý, Vimico (mã: KSV) gây ấn tượng với mức trả cổ tức tiền mặt 119%, tương đương khoảng 11.900 đồng/cp cho năm 2025. Doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 2.380 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Dù mức chi này vượt xa kế hoạch 15% từng được thông qua tại đại hội năm ngoái, song vẫn thấp hơn mức 150% của năm 2024.

Trước đó, năm 2025, Vimico ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu thuần đạt 14.400 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.999 tỷ đồng, tăng mạnh 64% so với mức cùng kỳ năm trước.

Ở nhóm hàng tiêu dùng, (Masan Consumer, mã: MCH) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Theo đó, công ty dự kiến trình phương án trả cổ tức tiền mặt 2025 với tỷ lệ chi trả là 50%. Tổng số tiền chi trả cho đợt cổ tức này là hơn 5.270 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện tạm ứng hơn 2.628 tỷ đồng trong năm 2025 và phần còn lại gần 2.642 tỷ đồng sẽ tiếp tục được thanh toán trong năm 2026.

Đồng thời, MCH đề xuất phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Theo đó, tỷ lệ tạm ứng tối đa dự kiến lên tới 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu có thể nhận tối đa 5.000 đồng.

Tương tự, Vinamilk (mã: VNM) cũng dự kiến trình cổ đông mức trả cổ tức bằng tiền 2025 với tỷ lệ 43,5% (1 cổ phiếu được nhận 4.350 đồng). Công ty đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 25% vào cuối tháng 10 năm ngoái, do đó cổ tức còn lại của năm 2025 là 18,5% (1 cổ phiếu được nhận 1.850 đồng).

Vinamilk cho biết đối với mức cổ tức còn lại này, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian chi trả trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp 22/4 tới.

Đối với năm 2026, HĐQT tiếp tục trình cổ đông kế hoạch duy trì cổ tức tiền mặt tối thiểu ở mức 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. HĐQT sẽ chủ động xác định mức tạm ứng và thời điểm chi trả từng đợt, trước khi trình mức cổ tức chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027, căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế.

Bên cạnh đó, Viettel Global (mã: VGI) cũng dự kiến thanh toán cổ tức hậu hĩnh cho cổ đông. Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 52.561 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước và nếu hoàn thành sẽ lập kỷ lục mới. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 12,5%, còn 13.275 tỷ đồng, chủ yếu do ảnh hưởng từ biến động tỷ giá khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào cuối kỳ.

Về phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến chi hơn 10.044 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 33% (mỗi cổ phiếu nhận 3.300 đồng).

﻿Với truyền thống trả cổ tức hàng chục % mỗi năm, tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 04/04/2026 vừa qua, cổ đông Đường Quảng Ngãi (mã: QNS) đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 40%. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp duy trì mức cổ tức này. Sang năm 2026, kế hoạch chia cổ tức của công ty dự kiến tối thiểu 15%.

Năm 2026, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.800 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 19% so với kết quả thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.512 tỷ đồng, giảm 21% và trở thành mức thấp nhất kể từ năm 2022.

Có thể thấy, việc nhiều doanh nghiệp mạnh tay chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao không chỉ phản ánh năng lực tài chính vững vàng và dòng tiền dồi dào, mà còn cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo vào triển vọng kinh doanh trong trung và dài hạn.

Ở một góc độ khác, xu hướng duy trì hoặc gia tăng tỷ lệ chi trả cổ tức cũng góp phần định hình lại khẩu vị dòng tiền trên thị trường, khi nhà đầu tư ngày càng chú trọng hơn tới các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, dòng tiền ổn định và chính sách phân phối lợi nhuận rõ ràng.