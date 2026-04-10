Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế

Theo An ninh thủ đô, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I vừa thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).

Tại kết luận thanh tra, NHNN Khu vực I cho biết, về cơ bản, trong thời kỳ thanh tra Huy Thanh Jewelry đã chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh vàng.

Về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, Công ty đã xuất trình hóa đơn mua vàng của các tổ chức/doanh nghiệp có chức năng kinh doanh vàng và thực hiện lưu giữ hồ sơ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Công ty đã tuân thủ quy định về lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định khi mua, bán vàng. Cơ quan quản lý cũng chưa phát hiện Công ty có các dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng.

Tuy nhiên, qua thanh tra, cơ quan quản lý đã phát hiện Huy Thanh Jewelry còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Đáng chú ý, Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận doanh nghiệp này đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi:

Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Thanh tra NHNN Khu vực I cũng đã có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm. Đồng thời yêu cầu Công ty Huy Thành thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.