VPBank phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, MCK: VPB) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 6/4/2026, VPBank đã phát hành 1.000 trái phiếu mã VPB12601, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 6/4/2029.

Trước đó, VPBank đã công bố Nghị quyết của HĐQT số 47/2026/NQ-HĐQT ngày 11/3/2026 về việc phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026.

Cụ thể, HĐQT VPBank đã phê duyệt chào bán, phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng khối lượng dự kiến tối đa 30.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

HĐQT giao Tổng Giám đốc tổ chức, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến từng đợt chào bán trái phiếu trong phạm vi phương án phát hành và quyết định một số vấn đề về điều khoản, điều kiện,...

VPBank dự kiến sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để cho vay các lĩnh vực/ngành nghề bao gồm: cho vay kinh doanh và tiêu dùng cá nhân, cho vay mua nhà ở và nhà dự án đối với cá nhân, cho vay sản xuất và kinh doanh khách hàng doanh nghiệp.

Việc giải ngân dự kiến được thực hiện kể từ ngày hoàn thành từng đợt chào bán cho đến hết quý IV/2026 với giá trị giải ngân dự kiến tối đa bằng khối lượng chào bán trái phiếu dự kiến của từng đợt (theo mệnh giá).

HĐQT giao Tổng Giám đốc VPBank quyết định thời gian giải ngân cụ thể số tiền thu được của từng đợt chào bán trái phiếu phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn tùy từng thời điểm.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2026, VPBank đặt ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với năm 2025.

Theo kế hoạch dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2026, các trụ cột trong hệ sinh thái VPBank tiếp tục được kỳ vọng đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng. VPBankS dự kiến là đơn vị đóng góp lớn nhất với mục tiêu lợi nhuận năm nay đạt 6.453 tỷ đồng (tăng 44% so với thực hiện năm 2025), trong khi FE CREDIT đặt kế hoạch 1.179 tỷ đồng (tăng 93%), phản ánh kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ sau tái cấu trúc. Ở mảng bảo hiểm, OPES cũng hướng tới 936 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 47%), duy trì đà tăng trưởng cao.

VPBank cũng dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2026. Tổng tài sản hợp nhất được đặt kế hoạch đạt 1,630 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025; dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến đạt 1,292 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất theo kế hoạch đạt 1,031 triệu tỷ đồng, tương ứng mức tăng 40%.



