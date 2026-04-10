Huy Thanh Jewelry lên tiếng về kết luận thanh tra

Cập nhật mới nhất, Công ty TNHH Vàng - Bạc – Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) đã có thông báo chính thức trên trang Fanpage sau kết luận thanh tra.

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ.KV1-TTKV ngày 10/12/2025 về việc thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng – Bạc – Đá Quý Huy Thành của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực I.

Kết quả cho thấy Huy Thanh Jewelry tuân thủ tốt các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Công ty duy trì đầy đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, niêm yết giá công khai, sử dụng hóa đơn chứng từ đúng quy định và triển khai bài bản công tác phòng chống rửa tiền. Cơ quan thanh tra khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu Công ty có hành vi gây bất ổn thị trường vàng.

Tuy nhiên, công ty vẫn còn một số thiếu sót, chủ yếu về tiến độ nộp báo cáo, thủ tục hành chính và sai sót trong kê khai thuế.

Huy Thanh Jewelry cam kết nghiêm túc tiếp thu toàn bộ kết luận thanh tra, đồng thời hoàn tất việc khắc phục các vi phạm theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Mới đây, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I vừa thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Huy Thanh Jewelry.

Tại kết luận thanh tra, NHNN Khu vực I cho biết, về cơ bản, trong thời kỳ thanh tra Huy Thanh Jewelry đã chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh vàng.

Tuy nhiên, qua thanh tra, cơ quan quản lý đã phát hiện Huy Thanh Jewelry còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Đáng chú ý, Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận doanh nghiệp này đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi:

Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Thanh tra NHNN Khu vực I cũng đã có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm. Đồng thời yêu cầu Công ty Huy Thành thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.