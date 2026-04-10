Bà Nguyễn Thị Như Loan được đề nghị hưởng án treo, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai "có biến"

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) bật tăng trần ngay từ đầu phiên sáng 10/4. Thị giá QCG tiến lên mốc 15.400 đồng/cp và có tới hơn 500.000 cổ phiếu dư mua giá trần. Đây là phiên kịch trần thứ 2 liên tiếp của mã này, qua đó đẩy thị giá lên cao nhất từ đầu năm.

Cổ phiếu QCG tăng trần liên tục trong khoảng thời gian xét xử vụ án sai phạm khi chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất tại 39-39B Bến Vân Đồn liên quan tới bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT.

Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 9/4, Viện KSND TPHCM đề nghị mức án 24-30 tháng tù đối với bà Loan nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan này ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ là bà Loan có nhiều đóng góp cho hoạt động thiện nguyện, đã khắc phục phần lớn hậu quả nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Về tình hình kinh doanh cả năm 2025, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai giảm so với năm trước, song lợi nhuận sau thuế vẫn đạt hơn 171 tỷ đồng, gấp đôi năm 2024, chủ yếu nhờ nguồn thu tài chính trong quý 4.

Đối chiếu với kế hoạch năm đã đề ra, doanh nghiệp chưa hoàn thành mục tiêu. Cụ thể, QCG đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, nhưng kết quả thực hiện mới đạt khoảng 24% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2025, bà Nguyễn Thị Như Loan còn cho Quốc Cường Gia Lai mượn gần 410 triệu đồng. Doanh nghiệp đồng thời ghi nhận khoản phải trả tiền thuê văn phòng cho bà Loan trị giá 600 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, bà Loan đang nợ công ty 11 tỷ đồng, được hạch toán vào khoản phải thu ngắn hạn khác.



Ngoài ra, các thành viên trong gia đình bà Loan tiếp tục là nguồn cho vay lớn của doanh nghiệp. Con gái và con rể bà Loan là bà Nguyễn Ngọc Huyền My và ông Lầu Đức Duy cho QCG vay tổng cộng 444,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Cường – con trai bà Loan, hiện là Tổng giám đốc công ty – cho doanh nghiệp vay 30 tỷ đồng.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính nhằm nhận về dự án Phước Kiển, trong năm 2025, Quốc Cường Gia Lai đã chi trả tổng cộng 1.200 tỷ đồng cho khoản tiền liên quan bà Trương Mỹ Lan, qua đó dư nợ còn lại xuống gần 1.683 tỷ đồng.﻿