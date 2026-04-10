Bị thanh tra đột xuất, Huy Thanh Jewelry làm ăn ra sao?

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (thương hiệu Huy Thanh Jewelry).

Tại kết luận thanh tra, NHNN Khu vực I cho biết, về cơ bản, trong thời kỳ thanh tra Huy Thanh Jewelry đã chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh vàng.

Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Đặc biệt, Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận doanh nghiệp này đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Theo đó, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi:

Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Thanh tra NHNN Khu vực I cũng đã có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Đồng thời yêu cầu Công ty Huy Thành thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.﻿

Huy Thanh đang làm ăn ra sao?﻿

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng trang sức lâu năm tại thị trường phía Bắc. Theo giới thiệu, Huy Thanh được thành lập từ năm 1987, chủ yếu tập trung vào sản xuất, xuất khẩu và phân phối tới các đại lý mà không đầu tư vào đẩy mạnh bán lẻ tới người tiêu dùng. Công ty bắt đầu tham gia thị trường bán lẻ trang sức từ năm 2015. Đến năm 2022, Huy Thanh Jewelry tái định vị thương hiệu, thay đổi nhận diện và chiến lược kinh doanh.

Trên Website, công ty cho biết đang sở hữu xưởng sản xuất rộng hơn 3.000 m2 tại Hà Nội, dây chuyền sản xuất hiện đại cùng với kinh nghiệm hơn hàng chục năm trong ngành sản xuất kim hoàn, được nhà nước bảo hộ cấp phép chế tác trang sức vàng.

Theo bảng giá mới nhất được cập nhật vào lúc 09:09 ngày 10/04/2026, giá vàng tại Huy Thanh ghi nhận mức biến động cụ thể cho từng loại sản phẩm.

Giá vàng hôm nay tại Huy Thanh Jewelry.

Đối với vàng Huy Thanh 24k, mức giá niêm yết mua vào là 16.950.000 đồng/chỉ và bán ra ở mức 17.250.000 đồng/chỉ. Trong khi đó, vàng thị trường 24k có giá mua vào thấp hơn, dừng ở mức 15.300.000 đồng/chỉ.

Các dòng vàng nguyên liệu cũng có sự phân hóa rõ rệt: vàng 22K giao dịch trong khoảng 15.526.000 - 15.801.000 đồng/chỉ, vàng 18K dao động từ 12.446.000 - 12.938.000 đồng/chỉ, vàng 14K niêm yết ở mức 9.708.000 - 10.091.000 đồng/chỉ, và cuối cùng là vàng 10K với giá mua vào 6.903.000 đồng/chỉ và bán ra 7.176.000 đồng/chỉ.﻿