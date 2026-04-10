Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu 14.000 tỷ đồng, muốn mở rộng sang lĩnh vực trồng trọt

CTCP Vĩnh Hoàn (MCK: VHC, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 5/5/2025 tại TP.HCM.

Theo nội dung tài liệu được công bố, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 14.000 tỷ đồng, tăng 16% so với kết quả thực hiện được trong năm 2026; lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu công ty ước đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 13%.

Năm 2025, Vĩnh Hoàn mang về doanh thu thuần 12.021 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu công ty đạt 1.418 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 97,3% và 109,1% kế hoạch kinh doanh mà doanh nghiệp đã đặt ra ở mức cao nhất.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Vĩnh Hoàn. Nguồn: VHC.

Về kế hoạch đầu tư, Vĩnh Hoàn dự kiến đầu tư tổng cộng 1.520 tỷ đồng trong năm 2026 bao gồm đầu tư cải tạo và đầu tư mới nhà xưởng, máy móc thiết bị cho Công ty Vĩnh Hoàn Collagen; đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị cho nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc; đầu tư dây chuyền sản xuất thức ăn mới tại Nhà máy thức ăn thủy sản Feed One,...

Về kế hoạch chi trả cổ tức, Vĩnh Hoàn trình cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. Trong đó, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 20% trong năm 2025.

Bước sang năm 2026, Vĩnh Hoàn dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Đồng thời trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 30 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Vĩnh Hoàn sẽ trình cổ đông bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT độc lập và 1 Thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Ở chiều ngược lại, đại hội cũng xem xét thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026 của ông Nguyễn Quang Vinh.

Ngoài ra, HĐQT của Vĩnh Hoàn còn trình đại hội thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh gồm trồng cây ăn quả; trồng rau, đậu các loại và trồng hoa; trồng cây lâu năm khác.

Mục đích bổ sung ngành nghề nhằm chủ động nguồn nguyên liệu trái cây phục vụ cho nhà máy chế biến nông sản đa dạng hóa sản phẩm và phát triển bền vững phù hợp với chiến lược phát triển của Vĩnh Hoàn trong tình hình mới.



