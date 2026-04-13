Tổng thầu đường sắt cao tốc của Vingroup tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, vượt mặt Coteccons, Hòa Bình, Đèo Cả...

Phụng Tiên | 13-04-2026 - 09:13 AM | Doanh nghiệp

Tiền thân của SGC là CTCP Đầu tư và Xây dựng TPCON, thành lập vào tháng 1/2022 với vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng, chủ yếu hoạt động trong mảng chuẩn bị mặt bằng.

CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC – doanh nghiệp được xem là “tổng thầu đường sắt” trong hệ sinh thái của Vingroup – đang thu hút sự chú ý lớn khi bất ngờ tăng vốn điều lệ lên gấp 10 lần từ 1.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Bước đi này nhanh chóng đưa SGC vào nhóm các doanh nghiệp có quy mô vốn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, vượt qua nhiều tên tuổi lâu năm như Coteccons (1.087 tỷ đồng), Hòa Bình Construction Group (3.472 tỷ đồng), Đèo Cả Group (5.471 tỷ đồng) hay Vinaconex (6.464 tỷ đồng).

Sau nhiều lần tái cấu trúc và đổi tên, đến tháng 5/2025, doanh nghiệp có tên SGC và chuyển hướng sang lĩnh vực hạ tầng đường sắt, bao gồm thi công công trình, vận tải đường sắt cũng như xây dựng các hạng mục kỹ thuật phức tạp như cầu, hầm TBM hay cọc khoan nhồi. Hiện công ty có khoảng 100 nhân sự và do ông Phạm Văn Khương đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Song song với việc tăng vốn, SGC cũng công bố kế hoạch tuyển dụng tới 25.000 lao động, cho thấy tham vọng mở rộng quy mô rất nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án lớn.

Trong đó, đáng chú ý là hai tuyến đường sắt tốc độ cao. Tuyến Hà Nội – Quảng Ninh có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, chiều dài 120,2 km, thiết kế tốc độ 350 km/h, kết nối Hà Nội với Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 23 phút. Dự án này đã được Vingroup khởi công ngày 12/4/2026 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Bên cạnh đó là tuyến Bến Thành – Cần Giờ dài hơn 54 km, cũng được thiết kế với tốc độ 350 km/h, quy mô 6 đoàn tàu khai thác cùng một đoàn dự phòng, dự kiến đưa vào vận hành từ quý IV/2028. Dự án này đã được động thổ từ cuối năm 2025.

