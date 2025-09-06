Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay đại gia Hồ Xuân Năng thử nghiệm công nghệ tự lái trên xe VinFast

06-09-2025 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Đây là chiếc xe tự lái đầu tiên chạy thử nghiệm thành công trên giao thông công cộng tại Việt Nam dưới sự giám sát của đội ngũ kỹ sư.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay đại gia Hồ Xuân Năng thử nghiệm công nghệ tự lái trên xe VinFast- Ảnh 1.

Ảnh: Sưu tầm

Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), trên chiếc VinFast VF 8 phiên bản thử nghiệm được trưng bày ở khu vực Sân Đông, Phenikaa-X đã thử nghiệm các công nghệ tự hành trên mẫu xe này, gắn thêm nhiều thiết bị ở nội thất và ngoại thất.

Cụ thể, ở ngoại thất, xe có thêm các thiết bị ở nóc, đầu, đuôi và hai bên thân. Nội thất có thêm màn hình cỡ lớn đặt dưới màn hình giải trí. Khu vực cốp cũng trang bị nhiều máy móc.

Ông Phạm Hoàng Sơn, người phụ trách dự án này tại Phenikaa-X cho biết, chiếc VF 8 lắp đặt 15 camera quan sát, 12 cảm biến LiDAR và radar. Nhờ đó, hệ thống điện tử có thể nhận diện toàn bộ hình ảnh, vật cản 360 độ trong bán kính 250 m, độ chính xác tính bằng cm.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay đại gia Hồ Xuân Năng thử nghiệm công nghệ tự lái trên xe VinFast- Ảnh 2.

Cảm biến LiDAR, radar và camera gắn ở đầu xe. Ảnh: Tuấn Vũ (VNExpress)

Chiếc xe VF 8 màu đỏ là phần tiếp theo của dự án xe tự hành, được phát triển bởi các kỹ sư người Việt, làm chủ công nghệ lái tự hành cấp độ 4. Ở cấp độ này, xe có thể tự lái hoàn toàn trong nhiều tình huống, không cần tài xế can thiệp vô-lăng, chân ga, phanh, điều khiển đèn... Đây là cấp độ không nhiều hãng xe trên thế giới có thể đạt được.

Ở phiên bản thương mại, VF 8 đạt khả năng tự hành cấp độ 2.

Ông Phạm Hoàng Sơn cho biết, các kỹ sư đã cung cấp cho xe một bản đồ số, đầy đủ thông tin kèm quy định về luật giao thông hiện hành. Từ đó, dưới sự giám sát của các kỹ sư, chiếc xe đã được thử nghiệm trên điều kiện giao thông thực tế.

"Với dữ liệu được cung cấp, xe có thể tự kiểm soát tốc độ, dừng đỗ, bật đèn, đánh lái... và tuân thủ luật giao thông đường bộ", ông Sơn cho biết.

Trước đó, đội ngũ Phenikaa-X từng thử nghiệm công nghệ này trên một mẫu xe Hàn Quốc, nhưng chuyển sang dùng VF 8 từ cuối 2024. Hãng xe điện Việt Nam cung cấp cho Phenikaa-X chiếc VF 8 hoàn toàn mới, hỗ trợ tích hợp hệ thống tự hành, tạo nền tảng cho các kỹ sư phát triển trên xe thực tế.

Với chiếc VF 8 trưng bày tại triển lãm, nhà phát triển cho biết nếu chỉ đi tự hành, xe cần 5 cảm biến LiDAR và 7 camera quan sát. Tuy nhiên mẫu xe này trang bị nhiều thiết bị hơn để thu thập dữ liệu, là bước đệm cho giai đoạn tiếp theo sẽ tích hợp AI.

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

