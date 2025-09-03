Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast và 'cú đấm' vào thị trường xe điện tự lái: Khi mọt sách thung lũng Silicon bắt tay võ sĩ Hải Phòng

03-09-2025 - 21:27 PM | Doanh nghiệp

VinFast và 'cú đấm' vào thị trường xe điện tự lái: Khi mọt sách thung lũng Silicon bắt tay võ sĩ Hải Phòng

Một bên là người mới trong ngành công nghệ Tensor đến từ Thung lũng Silicon với bí kíp sáng chế, một bên là "võ sĩ" VinFast với "cơ bắp" là nhà máy hiện đại bậc nhất. Họ hợp tác không phải để giải cứu thế giới, mà để tạo ra một chiếc xe tự lái cấp độ 4.

VinFast và 'cú đấm' vào thị trường xe điện tự lái: Khi mọt sách thung lũng Silicon bắt tay võ sĩ Hải Phòng- Ảnh 1.

Gã mọt sách và "bản vẽ" võ công

Ở một góc của "thư viện" công nghệ lớn nhất thế giới - Thung lũng Silicon, có một "mọt sách" tên là Tensor. Anh chàng này dường như hoạt động trong chế độ ẩn vài năm nay để luyện ra "bí kíp võ công" thượng thừa: công nghệ tạo ra chiếc xe tự lái cấp độ 4, thông minh đến mức gần như không cần người lái.

Bí kíp này được viết bằng hàng triệu dòng code, được luyện bằng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán phức tạp. Trên lý thuyết, nó là bất khả chiến bại. Vấn đề duy nhất là, nó vẫn chỉ là những trang giấy và các file dữ liệu.

"Mọt sách" Tensor có bộ não, nhưng lại thiếu đi một thân thể đủ khỏe, đủ chính xác để thi triển môn võ công này ra thế giới thực.

Võ sĩ Hải Phòng và "cú đấm" sản xuất nghìn tấn

Trong khi đó, ở nửa bên kia địa cầu, có một "võ sĩ" tên VinFast. Võ sĩ này sở hữu một "thân thể" cường tráng - đó chính là tổ hợp nhà máy tại Hải Phòng với những robot hàn tự động, dây chuyền dập, sơn và lắp ráp hiện đại bậc nhất khu vực.

"Cú đấm" của võ sĩ VinFast chính là năng lực sản xuất hàng loạt. Anh ta có thể biến những tấm thép vô tri thành một thân xe hoàn chỉnh. Anh ta có sức mạnh, có kỹ thuật, có một "phòng gym" 5 sao, nhưng để thực sự vươn tầm thế giới, anh ta cần một "chiêu thức" mới, một môn võ công đỉnh cao hơn những gì mình đang có.

Cái bắt tay định mệnh: Khi não bộ và cơ bắp chung một mục tiêu

"Mọt sách" Tensor đi khắp thế giới tìm một người đủ sức mạnh và kỷ luật để hiện thực hóa bí kíp của mình.

VinFast và 'cú đấm' vào thị trường xe điện tự lái: Khi mọt sách thung lũng Silicon bắt tay võ sĩ Hải Phòng- Ảnh 2.

Khi gặp "võ sĩ" VinFast, Tensor đã tìm thấy mảnh ghép của mình. Một cái bắt tay đã được thực hiện. Tensor sẽ không cần phải xây phòng gym từ đầu, còn VinFast cũng không cần tốn hàng chục năm để tự mình nghiên cứu một môn võ công mới.

Giờ đây, trên "võ đài" công nghiệp toàn cầu, một cặp đôi đã xuất hiện. "Mọt sách" Tensor sẽ là bộ não, đứng ngoài chỉ đạo từng chi tiết, truyền "công thức" và "linh hồn" cho chiếc Robocar. Còn "võ sĩ" VinFast, với sức mạnh và sự chính xác của mình, sẽ là người tung ra những đòn thế, biến những ý tưởng phức tạp nhất thành một sản phẩm hoàn chỉnh, lăn bánh trên đường.

Đây không phải là mối quan hệ chủ - thợ, mà là một liên minh cộng sinh. Não bộ cần cơ bắp để hành động, và cơ bắp cần não bộ để có định hướng chiến lược. ﻿

VinFast và 'cú đấm' vào thị trường xe điện tự lái: Khi mọt sách thung lũng Silicon bắt tay võ sĩ Hải Phòng- Ảnh 3.

Khi một "võ sĩ" được các "bộ não" hàng đầu thế giới tin tưởng, anh ta sẽ có nhiều "hợp đồng thi đấu" hơn.

Không chỉ vậy, sự kiện này sẽ giúp nâng tầm thương hiệu "Made in Vietnam". Hãy tưởng tượng, sau này khi thấy một chiếc xe tự lái cực ngầu chạy ở Mỹ hay châu Âu, người ta sẽ không chỉ biết đến cái tên Tensor, mà còn phải trầm trồ: "Thân xe và phần cứng này được sản xuất ở Việt Nam đấy!".

Điều này giống như việc chiếc áo bạn may được một siêu sao Hollywood mặc lên thảm đỏ, nó tạo ra uy tín vô hình, thu hút thêm nhiều "mọt sách" công nghệ khác tìm đến Việt Nam để đặt hàng, mở ra cả một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp nước nhà.

VinFast sản xuất xe điện tự lái đầu tiên trên thế giới, ai cũng mua được

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

