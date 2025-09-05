Sau hơn 1 năm tham gia, VinFast đã chiếm 25% thị phần xe điện chạy pin tại Philippines, ồ ạt mở showroom

Theo công bố kết quả kinh doanh quý 2 của VinFast Auto Ltd., theo dữ liệu từ Phòng Thương mại các nhà sản xuất ô tô Philippines (CAMPI), Hiệp hội các nhà sản xuất xe tải (TMA) và dữ liệu nội bộ của Công ty (chỉ dành cho VinFast), doanh số bán xe điện của VinFast Philippines chiếm khoảng 25% thị trường xe điện chạy bằng pin của nước này trong 6 tháng đầu năm 2025.

Vào cuối tháng 5/2024, VinFast Auto công bố ký kết hợp tác với 4 đại lý đầu tiên ở Philippines bao gồm EV Solutions, K1 Prestige Bay Motors Inc và Autoflare Corporation, trụ sở tại thủ đô Manila; và MNV Auto Group Inc., trụ sở tại thành phố Iloilo, qua đó nhanh chóng thành lập mạng lưới bán lẻ để khẳng định sự hiện diện thương hiệu tại thị trường này.

Chỉ hơn một tháng sau, vào giữa tháng 7/2024, 3 cửa hàng đại lý đầu tiên của VinFast tại Philippines đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động bao gồm VinFast Aseana, VinFast EDSA và VinFast Alabang.

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Manila (MIAS) 2025 diễn ra vào tháng 4/2025, VinFast công bố 6 đối tác của hãng tại thị trường Philippines gồm: Autoflare, Xentro Motors, Kar Asia, Semicon Motors, EV Tech và Toncars.

Theo thỏa thuận, Autoflare sẽ khai trương 20 showroom của VinFast trong năm nay, bao gồm 5 showroom ngay trong quý 2, 10 showroom trong quý 3 và 5 showroom trong quý 4.

Xentro Motors dự kiến sẽ phát triển ít nhất 32 showroom nằm trong chuỗi trung tâm thương mại của mình và khai trương ba đại lý 3S (trưng bày, dịch vụ, phụ tùng) của VinFast trong năm nay.

Ngoài ra, VinFast sẽ hợp tác để khai trương các showroom mới Kar Asia, Semicon Motors, EV Tech và Toncars.﻿

Tháng 6 này, VinFast Philippines chính thức gia nhập Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Philippines (CAMPI), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế tại thị trường địa phương.﻿